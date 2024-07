Francuzi po raz kolejny zawiedli organizacyjnie. Polka mówi o tym głośno

Polscy pływacy walczą o medale olimpijskie. Zadanie nie jest łatwe, co pokazują wyniki. Do tej pory tylko Krzysztof Chmielewski zakwalifikował się do finału konkursu (200 metrów motylkiem). Podczas gdy kibice ostrzą sobie zęby na wielki poziom zmagań, pływacy… narzekają. Przygotowany przez Francuzów obiekt nie sprzyja biciu rekordów.

Francuzi nie przygotowali dobrego basenu olimpijskiego

Francuzi z rozmachem podeszli do pływania przed igrzyskami. Mają w tej konkurencji wielką gwiazdę, Leona Marchanda, który już cieszył się tutaj z sukcesu. Nie miał sobie równych w rywalizacji na 400 metrów stylem zmiennym, bijąc przy okazji rekord olimpijski. Nie udało mu się jednak poprawić rekordu świata.

Polscy pływacy najprawdopodobniej znają przyczynę braku licznych „życiówek” w stolicy Francji. Zdaniem Kornelii Fiedkiewicz wpływ ma na to bardzo płytki basen. Podczas gdy zazwyczaj obiekty, na których rywalizują najlepsi, mają po trzy metry głębokości, w Paryżu maksymalna głębokość basenu to zaledwie 215 centymetrów.

– Basen olimpijski jest wyjątkowo płytki. Ma 215 cm głębokości, a zazwyczaj na zawodach międzynarodowych baseny mają 300 cm głębokości. 85 cm robi ogromną różnicę i my to odczuwamy. Widać to także po wynikach. Na basenie są bowiem odczuwalne fale, które nam przeszkadzają – stwierdziła reprezentantka Polski w rozmowie z Interią.

Bolączki pływaków podczas igrzysk w Paryżu

Na tę samą kwestię zwrócił uwagę Ksawery Masiuk, zdradzając, że przy swoim wysokim wzroście zahaczył o kamerę. Polak po odpadnięciu w zmaganiach na 100 metrów stylem grzbietowym, powalczy w środę na dwukrotnie dłuższym dystansie. Kibice pływania wciąż czekają na rekord świata, co już w samo w sobie jest anomalią. Przeważnie historyczne rezultaty najczęściej pojawiały się właśnie na imprezie pokroju igrzysk.

