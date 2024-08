To może być dzień z medalem olimpijskim. Sprawdź harmonogram startów Polaków 2 sierpnia

Polscy sportowcy mogą pochwalić się do tej pory trzema medalami olimpijskimi podczas igrzysk w Paryżu. Bilans otworzyła Klaudia Zwolińska wicemistrzostwem w kajakarstwie górskim. Dwa brązy to zasługa szpadzistek i wioślarzy, którzy zespołowo zapracowali na podium. Wszyscy mają nadzieję, że to nie koniec powodów do radośći. Jeden z nich może w piątek 2 sierpnia dostarczyć Iga Świątek.

Iga Świątek powalczy o medal igrzysk olimpijskich

Najlepsza tenisistka świata w czwartek przegrała nieoczekiwanie mecz półfinałowy igrzysk olimpijskich przeciwko Qinwen Zheng. Kolejnego dnia czeka ją walka o brąz z przegraną pojedynku Donną Vekić, czy z Anną-Karoliną Schmiedlovą. Polka, która mocno przeżyła mecz z Chinką stanie przed szansą na powrót do kraju z upragnioną zdobyczą.

Piątek 2 sierpnia dostarczy też debiutu na stadionie lekkoatletycznym polskich młociarzy. W kwalifikacjach wystąpią Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki, którzy trzy lata temu w Tokio zameldowali się na podium. W eliminacjach skoku wzwyż powalczy także Maria Żodzik.

Polacy dalej będą mieli również okazję do śledzenia polskich windsurferów w klasie iQFoil. Maja Dziarnowska i Paweł Tarnowski powalczą o medale w fazie pucharowej.

Harmonogram startów polskich olimpijczyków 2 sierpnia

9:00 – Golf mężczyzn: runda 2 (Adrian Meronk)

9:00 – Żeglarstwo: 1/4 i 1/2 iQFOiL kobiet (ew. Maja Dziarnowska), iQFOiL mężczyzn (ew. Paweł Tarnowski)

9:00 – Strzelectwo kobiet: pistolet sportowy, 25 m, kwalifikacje (Klaudia Breś)

9:30 – Strzelectwo kobiet: karabin małokalibrowy, trzy postawy, 50 m, finał (ew. Natalia Kochańska, Aleksandra Pietruk)

10:00 – Tenis stołowy kobiet: singiel, 1/2 (ew. Natalia Bajor, Katarzyna Węgrzyn)

10:10 – Lekkoatletyka mężczyzn: rzut młotem, grupa A (ew. Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki)

10:15 – Lekkoatletyka kobiet: skok wzwyż, kwalifikacje (Maria Żodzik)

10:35 – Lekkoatletyka kobiet: 100 m, runda prekwalifikacyjna (ew. Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda)

11:00 – Pływanie mężczyzn: 100 m stylem motylkowym, eliminacje (Jakub Majerski)

11:00 – Pływanie: mikst 4x100 m stylem zmiennym, eliminacje (Polska)

11:00 – Tenis stołowy mężczyzn: singiel, 1/2 (ew. Miłosz Redzimski)

11:05 – Lekkoatletyka mężczyzn: 1500 m, kwalifikacje (Filip Rak, Maciej Wyderka)

11:18 – – Wioślarstwo kobiet: dwójka podwójna wagi lekkiej, finał B (ew. Polska)

11:35 – Lekkoatletyka mężczyzn: rzut młotem, grupa B (ew. Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki)

11:50 – Lekkoatletyka kobiet: 100 m, kwalifikacje (ew. Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda)

12:15 – Żeglarstwo: Laser mężczyzn (Michał Krasodomski), Laser Radial kobiet (Agata Barwińska)

12:22 – Wioślarstwo kobiet: dwójka podwójna wagi lekkiej, finał (ew. Polska)

13:30 – Tenis stołowy kobiet: singiel, 1/2 (ew. Natalia Bajor, Katarzyna Węgrzyn)

14:00 – Jeździectwo: skoki drużynowo, finał (ew. Polska) [MEDALE]

ok. 14:00 – Tenis kobiet: mecz o brązowy medal (Iga Świątek)

14:03 – Żeglarstwo: finał iQFOiL kobiet (ew. Maja Dziarnowska), iQFOiL mężczyzn (ew. Paweł Tarnowski)

15:30 – Boks kobiet: 57 kg, 1/8 (ew. Julia Szeremeta)

15:30 – Kajakarstwo kobiet: cross, próba czasowa (Klaudia Zwolińska)

16:40 – Kajakarstwo mężczyzn: cross, próba czasowa (Grzegorz Hedwig, Mateusz Polaczyk)

18:55 – Lekkoatletyka kobiet: rzut dyskiem, kwalifikacje, grupa A (ew. Daria Zabawska)

19:10 – Lekkoatletyka: 4x400 m mikst, kwalifikacje (Polska)

19:35 – Koszykówka 3x3 mężczyzn: Chiny — Polska

20:00 – Tenis stołowy kobiet: 1/4 (ew. Natalia Bajor, Katarzyna Węgrzyn)

20:32 – Boks kobiet: 66 kg, 1/8 (ew. Aneta Rygielska)

20:37 – Pływanie mężczyzn: 200 m stylem grzbietowym, finał (ew. Ksawery Masiuk)

20:44 – Pływanie mężczyzn: 50 m stylem dowolnym, 1/2 (ew. Piotr Ludwiczak)

21:00 – Siatkówka plażowa mężczyzn: mecz fazy grupowej (Michał Bryl/Bartosz Łosiak)

21:10 – Pływanie kobiet: 200 m stylem grzbietowym, 1/2 (ew. Adela Piskorska, Laura Biernat)

21:52 – Boks mężczyzn, 92 kg, 1/4 (ew. Mateusz Bereźnicki)

