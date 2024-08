To z nią Iga Świątek zagra o brąz igrzysk. Przegrała półfinał w nieco ponad godzinę

Iga Świątek niespodziewanie uległa Qinwen Zheng w meczu półfinałowym turnieju olimpijskiego singlistek. Chinka, która nigdy wcześniej nie pokonała Polki, zaskoczyła ją solidną grą. Wygrała 6:2, 7:5 i zagra o pierwsze mistrzostwo olimpijskie w tenisie ziemnym dla Państwa Środka. Reprezentantce Biało-Czerwonych pozostaje walka o wciąż cenny brązowy krążek.

Poznaliśmy rywalkę Igi Świątek w ostatnim meczu na igrzyskach w Paryżu

Spotkanie pierwszej i siódmej rakiety świata odbyło się w południe. Na poznanie przeciwniczek obie panie musiały zaczekać do nocy. W drugiej parze o awans do finału walczyły Donna Vekić (21. miejsce w rankingu WTA) z Anną Karoliną Schmiedlovą (67. miejsce). Faworytką była pierwsza z wymienionych. Choć obie zawodniczki nie należą do ścisłej czołówki, to mecz okazał się mało wyrównany.

Przez pierwsze gemy obie tenisistki grały dobrze przy własnym serwisie. Przełomowa okazała się piąta potyczka, kiedy to Vekić przełamała Schmiedlovą. Później utrzymała przewagę podania i wygrała seta 6:4. W drugim secie Chorwatka już nie miała litości dla niżej notowanej przeciwniczki. Triumfowała w każdym gemie, przełamując bez przeszkód reprezentantkę Słowacji. W żadnej z odsłon drugiego seta nie była potrzebna gra na przewagi. O ile pierwszy set trwał 41 minut, drugi trwał 15 minut krócej. W nieco ponad godzinę Donna Vekić zameldowała się w finale olimpijskich zmagań.

Iga Świątek zagra z Anną Karoliną Schmiedlovą o brąz igrzysk olimpijskich

Pojedynek Chorwatki z Qinwen Zheng odbędzie się w sobotę 3 sierpnia. Z kolei już w piątkowe popołudnie (2 sierpnia) o medal z Schmiedlovą zawalczy Iga Świątek. Polsko-słowacki pojedynek ma się rozpocząć o godzinie 15:00. Faworytką wydaje się być liderka rankingu WTA znad Wisły.

