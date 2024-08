Nikola Grbić nie potrafi tego wytłumaczyć. „Zawodnicy zdecydowali, że nie przegramy”

Nikola Grbić poprowadził Polskę do finału igrzysk olimpijskich. W wywiadzie po meczu z USA stwierdził, że to „zawodnicy zdecydowali, że nie przegrają”. Ponadto wyznał, co czuł, jak zobaczył kontuzję Pawła Zatorskiego.

Polscy siatkarze dokonali niemalże niemożliwego. Biało-czerwoni odwrócili losy meczu z USA i awansowali do finału igrzysk olimpijskich. W tym meczu było wszystko, radość, ból i łzy, ale to ostatecznie żołnierze Nikoli Grbicia podnieśli się w trudnym momencie i pokonali swoich rywali. Nikola Grbić: Nie potrafię tego wyjaśnić Po spotkaniu głos zabrał selekcjoner, który nie był w stanie wytłumaczyć tego, co się stało. – Byliśmy w sytuacji, która była przegrana. Ja nie wiem, co się stało w czwartym secie. Zaczęliśmy grać. Zawodnicy zadecydowali, że nie przegramy tego spotkania – powiedział w wywiadzie dla TVP Sport. – Ta energia, która była na boisku, ja nie potrafię tego wyjaśnić. To sprawiło, że jestem dumny z bycia trenerem tych gości – dodał. Nikola Grbić o kontuzji Pawła Zatorskiego: Myślałem, że to jest koniec Serca wszystkich zawodników, trenerów i kibiców stanęły na chwilę w trzecim secie, kiedy na boisko upadł Paweł Zatorski, który zderzył się z Marcinem Januszem. Nasz libero długo się nie podnosił, ale ostatecznie wrócił do gry. Siatkarz od razu został poczęstowany zagrywką i przy odbiciu niemal się przewrócił. Nikola Grbić wyznał, że rozumie zachowanie Amerykanów. – Nie ma fair play, kiedy chcesz zdobywać medale i zagrać w finale. Ty musisz robić wszystko i to rozumiem – powiedział z uśmiechem. Jednak wcześniej naszemu selekcjonerowi zupełnie nie było do śmiechu. – Kiedy zobaczyłem Zatorskiego, ja myślałem, że to jest koniec. Powiedziałem Semeniukowi, by był gotów grać jak libero – powiedział. – Powiedziałem zawodnikom, że to nie ma znaczenia i wygramy tym, co mamy. I ostatecznie wygraliśmy tym, co mieliśmy, a mamy dużo – kontynuował. W finale musimy zagrać, jak w meczu z USA Ostatecznie po zwycięstwie Polacy zagrają w sobotnim finale igrzysk olimpijskich. Naszym rywalem będzie triumfator meczu Francja – Włochy. – Dla nas najważniejsze będzie to, żeby grać w finale tak, jak dziś, czyli z tą koncentracją, energią, obroną i atakiem. Będziemy musieli zagrać najlepszą siatkówkę, jaką możemy – zakończył.

