Katastrofa polskiego kajakarstwa na igrzyskach. Pierwszy raz od 1980 roku!

Czegoś takiego trudno się było spodziewać. Kajakarstwo zazwyczaj było jedną z najmocniejszych kart w talii olimpijskiej reprezentacji Polski. Niestety, w Paryżu okazało się, z wody polska drużyna nie wyłowiła ani jednego medalu.

Paryż 2024: Kajakarstwo bez medalu dla Polski na igrzyskach

To pierwsza taka sytuacja od igrzysk w Moskwie, w 1980 roku. Nie wliczając późniejszych, zbojkotowanych IO 1984 w Los Angeles, polskie kajaki za każdym razem dokładały medale do dorobku olimpijskiego. Aż do występu w roku 2024.

Ostatnimi szansami podczas olimpijskiej rywalizacji we Francji były sobotnie występy w półfinałach Dominiki Putto oraz Doroty Borowskiej. Pierwsza z wymienionych w swoim półfinale K1 na 500 metrów zajęła 5. miejsce. W przypadku Borowskiej skończyło się na 6. pozycji i tzw. finale B.

Podczas igrzysk w Tokio (2021) medale w kajakarstwie Polska miała dwa. Anna Puławska i Karolina Naja w K2 na 500 m ze srebrem oraz czwórka K4 na tym samym dystansie w składzie: Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska.

Warto dodać, że bardzo blisko podium IO 2024 były: Dorota Borowska i Sylwia Szczerbińska (C2 na 500 m) oraz wspomniana czwórka (K4), choć w innym składzie, tj: Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol, Dominika Putto. Skończyło się na czwartym miejscu w finale, do brązowego medalu zabrakło 24 setne sekundy.

Kajakarstwo w historii igrzysk dla Polski przyniosło aż 23 medale, dziewięć srebrnych i czternaście brązowych.

Siedem medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska ma na swoim koncie siedem medali olimpijskich z rywalizacji w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem. Brązowy medal dołożyła również w piątek (tj. 9 sierpnia) Natalia Kaczmarek, po świetnym biegu w finale na 400 metrów. To też był pierwszy, długo wyczekiwany krążek dla Polski, spoglądając na rywalizację lekkoatletyczną.

Dodatkowo już dzisiaj (tj. w sobotę 10 sierpnia), wyjaśni się, jakiego koloru medale zdobędą polscy siatkarze oraz pięściarka Julia Szeremeta. Właśnie na ten dzień zaplanowano finały m.in. turnieju siatkarskiego mężczyzn oraz pięściarskie w kat. 57 kg.

