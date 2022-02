Dawid Kubacki brązowym medalistą olimpijskim. Kamil Stoch w czołówce

Przypomnijmy, konkurs olimpijski rozpoczął się równo o godz. 12. Biało-Czerwoni włączyli się do walki o wysokie lokaty, a ich poczynania można prześledzić w naszej relacji:

3. Dawid Kubacki

6. Kamil Stoch

21. Piotr Żyła

26. Stefan Hula Kobayashi 99,5 m! To i tak daje mu pierwsze miejsce. Japończyk ze złotym medalem olimpijskim! Dawid Kubacki z brązowym medalem olimpijskim! Kamil Stoch ostatecznie jest szósty. Słoweniec osiągnął 99,5 m i jest trzeci! Kubacki z medalem! Teraz wiele zależy od skoku Petera Prevca. Niestety, Kamil Stoch za krótko. 97,5 m i dopiero czwarta pozycja Polaka. Kubacki wciąż drugi! Kamil Stoch! Jewgienij Klimow daleko, ale 100 m raczej nie da mu medalu. Rosjanin jest trzeci, za Fettnerem i Kubackim! Pozostało tylko czterech skoczków! Rewelacyjna próba Manuela Fettnera! Doświadczony Austriak skoczył 104 m i zmienia Kubackiego na pozycji lidera. Constantin Schmid również za Kubackim! Niemiec skoczył 98 m, co daje mu szóstą lokatę. Danił Sadriejew krócej od Kubackiego. Rosjanin osiągnął 98 m i jest trzeci. Świetny skok Kubackiego! 103 m Polaka, który będzie teraz liderem! Czas na Dawida Kubackiego! Anze Lanisek lądował na 98 m. Słoweniec zajmuje na tę chwilę piątą pozycję. Antti Aalto potwierdził, że dobrze czuje się na skoczni olimpijskiej. 99,5 m w wykonaniu Fina, który jest obecnie czwarty. Tymczasem Halvor Egner Granerud został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Przypomnijmy, po pierwszej serii Dawid Kubacki jest 8., a Kamil Stoch 3. Przed nami czołowa dziesiątka zawodów! Roman Kudelka osiągnął 97,5 m i jest dziewiąty. Mackenzie Boyd Clowes nie zepsuł swojej próby. 100 m Kanadyjczyka, który wskakuje na szóste miejsce. Zostało jeszcze tylko 12 zawodników! Stephan Leyhe nie powalczy o czołową dziesiątkę. 95 m Niemca, co daje mu 13. pozycję. Stefan Kraft dobrze poradził sobie w trudnych warunkach. 99,5 m i trzecie miejsce Austriaka. Jan Hoerl lądował na 97 m, co daje mu siódme miejsce. Robert Johansson nie powtórzył osiągnięcia rodaka. 96 m i dopiero siódma pozycja. Marius Lindvik także pokazał się z dobrej strony. Norweg skoczył 102,5 m przy wietrze wiejącym w plecy. To daje mu pozycję lidera. Świetny skok Timiego Zajca! 104,5 m w wykonaniu Słoweńca, co daje mu prowadzenie. Mamy pierwszy skok powyżej setnego metra! Daniel Huber skoczył 101,5 m i jest klasyfikowany na pierwszej pozycji. Gregor Deschwanden podobnie jak Karl Geiger skoczył 99 m. Szwajcar wskakuje na drugie miejsce. Za nami skoki 10 zawodników. Karl Geiger również daleko. 99 m i pozycja lidera dla Niemca. Dobry skok Halvora Egnera Graneruda! 97,5 m i to Norweg będzie teraz liderem. Hula osiągnął 93,5 m, co nie pozwoli mu na wyprzedzenie Żyły. Nestor polskiej kadry zajmuje obecnie piątą pozycję. Czas na Stefana Hulę! Władimir Zografski również skoczył 97 m. Bułgar zajmuje drugie miejsce. Przyzwoita próba Simona Ammana. Odległość 97 m daje mu na tę chwilę trzecie miejsce. Junshiro Kobayashi nie wyprzedzi Polaka. 92,5 m i trzecie miejsce Japończyka. Bardzo dobry skok Polaka. 99 m i Żyła będzie liderem. A teraz Piotr Żyła! Lovro Kos skoczył 92 m, co daje mu drugie miejsce. Roman Trofimow spisał się o wiele lepiej. 98 m i pewne prowadzenie Rosjanina. Zaledwie 85 m Czecha. Zawodnicy skaczą obecnie z 13. belki startowej. Cestmir Kozisek zaczyna serię finałową. Za chwilę zaczynamy serię finałową. 13:04 W drugiej serii liczymy nie tylko na daleką próbę Kamila Stocha, ale również dobry skok Piotra Żyły, który w pierwszej serii nie miał szczęścia do warunków. 13:00 Początek serii finałowej już za około 10 minut. 12:57 Wyniki pierwszej serii:



twitter.com Start serii finałowej o godz. 13:07. Awansu do drugiej serii nie wywalczył Markus Eisenbichler, który został sklasyfikowany na 31. pozycji. Miejsca Polaków po pierwszej serii:

3. Kamil Stoch

8. Dawid Kubacki

23. Stefan Hula

27. Piotr Żyła Koniec pierwszej serii! Kamil Stoch jest trzeci! Do rywalizacji o medale nie włączy się Karl Geiger. 96 m Niemca i 21. pozycja. Ryoyu Kobayashi zgłasza chęć walki o medal! 104,5 m Japończyka w trudnych warunkach i pierwsze miejsce! Prevc jest drugi, Stoch trzeci. Halvor Egner Granerud lądował na 97,5 m i jest 20. Marius Lindvik poprawnie, ale nie obejmie prowadzenia. 96,5 m i dopiero 16. lokata Norwega. Anze Lanisek pokazał, że nawet w tych warunkach można dobrze skakać. 99 m i ósme miejsce. Markus Eisenbichler potwierdza, że nie czuje się dobrze na skoczni olimpijskiej. Tylko 92 m i dopiero 26. miejsce. Na chwilę obecną Niemiec bez awansu do drugiej serii. Dobry skok Jana Hoerla. 98 m i 13. lokata. Stefan Kraft lądował dalej niż jego rodak. Austriak osiągnął 98 i jest obecnie klasyfikowany na 12. miejscu. Daniel Huber przy wietrze z tyłu skoczył 96 m, co daje mu 14. pozycję. Słabiutki skok Killiana Peiera. Tylko 90,5 m i dopiero 28. miejsce. Robert Johansson przy niekorzystnych warunkach osiągnął 97 m. Norweg jest 12. Timi Zajc poprawnie, ale nie włączy się do walki o wysokie lokaty. Odległość 97 m daje mu 12. pozycję. Yukiya Sato raczej nie włączy się do walki o medale. 95 m i dopiero 21. miejsce Japończyka. Lovro Kos skoczył 95 m i jest 18., tuż za Piotrem Żyłą! Polak z awansem do drugiej serii. Stephan Leyhe ląduje bliżej niż startujący chwilę temu rodak. 97,5 m i 11. miejsce. Żyła wciąż bez awansu do serii finałowej. Niezły skok Constantina Schmida. 102 m w wykonaniu Niemca i piąta lokata. Manuel Fettner osiągnął właśnie 102,5 m, co daje mu czwarte miejsce. Peter Prevc o 1,5 m dalej od Stocha. Słoweniec wyprzedza Polaka o 2,9 pkt. Kamil Stoch daleko! 101,5 m przy wysokich notach (5 x 19), co daje mu pierwsze miejsce! Piotr Żyła poprawnie, ale warunki nie pozwoliły mu na daleki lot. 95 m i dopiero 12. miejsca. Póki co Polak bez awansu do drugiej serii. Jeszcze chwila przerwy po skokach 30 zawodników. Teraz czekają nas skoki Piotra Żyły i Kamila Stocha. Naoki Nakamura osiągnął tylko 93,5 m, co daje mu 18. miejsce. 99,5 m Gregora Deschwandena i siódma lokata. Junshiro Kobayashi znacznie bliżej od Rosjan i Polaka. 97,5 m i 10. miejsce Japończyka. Klimow również potwierdza wysoką formę. Rosjanin osiągnął 104 m i obejmuje prowadzenie z 0,9 pkt przewagi nad swoim rodakiem. Sędziowie po tych dalekich skokach obniżyli belkę startową. Danił Sadriejew przeskoczył skocznię! 107,5 m! Kubacki tylko przez chwilę nacieszył się nowym rekordem. Rosjanin obejmuje prowadzenie z przewagą punktu nad Polakiem. Daleki skok Polaka! 104 m to nowy rekord olimpijskiej skoczni! Kubacki obejmuje prowadzenie. Czas na Dawida Kubackiego. Doświadczony Simon Ammann lądował na 101 m. Szwajcar nie popisał się przy tym dobrym lądowaniem, ale i tak jest szósty. Hula ma już awans do drugiej serii! Dobry skok Władimira Zografskiego. Bułgar osiągnął 99 m i jest piąty. Niezła próba Romana Trofimowa. Odległość 97 m daje Rosjaninowi piątą pozycję. Aalto i Koudelka mają już awans do drugiej serii. Dominik Peter osiągnął 95,5 m, co daje mu ósmą lokatę. 97 m w wykonaniu Arttiego Aigro. Estończyk zajmuje na tę chwilę siódme miejsce. Mackenzie Boyd Clowes również przekroczył setny metr. Odległość 100,5 m daje mu trzecie miejsce. Hula obecnie jest czwarty. Antti Aalto właśnie potwierdził, że świetne skoki na treningach nie były dziełem przypadku. 101,5 m Fina, który obejmuje prowadzenie. Dean Decker osiągnął równo 90 m. Amerykanin wskakuje na 11. miejsce. Michaił Nazarow przekroczył punkt K. 97 m Rosjanina i czwarta pozycja. Giovanni Bresadola skoczył 93,5 m, co daje mu obecnie siódme miejsce. Sędziowie obniżają belkę startową. Roman Kudelka również skacze daleko. 102 m Czecha, który obejmuje prowadzenie z 3,4 pkt przewagi nad Hulą. Hula ma 7,7 pkt przewagi nad drugim Koziskiem. Świetny skok Stefana Huli! 103 m i oczywiście pierwsze miejsce Polaka! Czas na Stefana Hulę! Faith Arda Ipcioglu nie jest bez szans w walce o serię finałową. Turek skoczył 99,5 m plasuje się na drugim miejscu. Matthew Soukup skacze 92 m i obecnie jest szósty. Danił Wassiljew skoczył 92 m. Kazach jest obecnie klasyfikowany na szóstej pozycji. Po skokach 10 zawodników wciąż prowadzi Kozisek. Daniel Adrei Cacina z Rumunii osiągnął 89,5 m, co daje siódmą pozycję. Przyzwoita próba Kevina Bicknera. 95 m i piąte miejsce. Mający polskie korzenie Patrick Gasienica ląduje na 87 m. Obecnie jest klasyfikowany na szóstej pozycji i nie ma wielkich szans na awans do serii finałowej. Cestmir Kozisek skacze równo 100 m i obejmuje prowadzenie. Andrei Deldorean osiągnął zaledwie 82 m. Kiepski skok i ostatnie miejsce rumuńskiego zawodnika. Siergiej Tkaczenko skoczył lepiej od swojego rodaka. Odległość 95 m daje mu obecnie trzecią lokatę. Niezła próba Jewhena Marusiaka. Ukrainiec lądował na 91,5 m i plasuje się na trzecim miejscu. Kevin Maltsev z Estonii osiągnął taką samą odległość i zajmuje drugie miejsce. Amerykanin z 14. belki startowej skoczył 96,5 m. 12:00 Zaczynamy konkurs olimpijski! Jako pierwszy z belki startowej ruszy Casey Larson. 11:59 Stefa Hula będzie skakał z numerem 13, Dawid Kubacki z 25, Piotr Żyła z 31, a Kamil Stoch z 32. 11:53 Przypomnijmy, na starcie zawodów zobaczymy 50 zawodników, w tym czterech Polaków. 11:51 Do rozpoczęcia konkursu pozostało niespełna 10 minut! 11:49 Czy Jewgienij Klimow włączy się do walki o medale? Jak się okazuje, nie zawsze zwycięzcy serii próbnej stawali na podium w konkursie:



11:47 Podsumowanie serii próbnej:



Świetny skok Piotra Żyły w serii próbnej. Za nami ostatnie przetarcie przed konkursem olimpijskim 11:41 Rosjanie świetnie spisali się podczas serii próbnej:



twitter.com 11:39 Przypomnijmy, początek konkursu olimpijskiego już o godz. 12. 11:38 Miejsca Polaków w serii próbnej:

3. Piotr Żyła

8. Dawid Kubacki

28. Kamil Stoch

30. Stefan Hula. 11:37 Serię próbną wygrał Jewgienij Klimow przed Mariusem Lindvikiem i Piotrem Żyłą. 11:36 Ostatni na liście startowej Karl Geiger skoczył z kolei tylko 94 m, co pozwala na zajęcie 22. miejsca. 11:36 Ryoyu Kobayashi odpuścił start w serii próbnej. 11:35 Marius Lindvik, który wygrał wczorajsze kwalifikacje, również skoczył 102 m i został sklasyfikowany na drugim miejscu. 11:33 Daleka próba Anze Laniska! Słoweniec osiągnął 102 m i jest trzeci, tuż za Żyłą. 11:33 Słaby skok Markusa Eisenbichlera, 95 m i dopiero 18. miejsce Niemca. 11:31 Sędziowie ponownie podwyższają belkę startową. Póki co żaden ze skoczków nie zdołał przekroczyć setnego metra. 11:28 Robert Johansson, który cztery lata temu na skoczni normalnej wywalczył brązowy medal olimpijski, skoczył właśnie 92,5 m. 11:27 Na czele klasyfikacji serii próbnej wciąż Jewgienij Klimow, który wyprzedza Piotra Żyłę. 11:26 Sędziowie zdecydowali się na podwyższenie belki startowej. 11:22 Niestety, słaby skok Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski osiągnął zaledwie 89,5 m i na tę chwilę jest 14. Oby w konkursie poszło mu lepiej. 11:22 Żyła nieznacznie spóźnił skok i wylądował na 95 m. To obecnie daje mu drugie miejsce, tuż za Klimowem. 11:21 Czas na Piotra Żyłę i Kamila Stocha! 11:19 Świetną dyspozycję potwierdzili właśnie Rosjanie. Danił Sadrejew skoczył 94,5 m, a Jewgienij Klimow 96. 11:17 Poprawny skok Kubackiego, 93,5 m. To pozwala mu na objęcie prowadzenia. 11:17 Za chwilę swój skok odda Dawid Kubacki. 11:15 Oby równe warunki utrzymały się również w obu seriach konkursowych:



11:12 Póki co najlepiej w serii próbnej spisał się Antti Aalto, który skoczył 95,5 m. 11:09 Polak osiągnął 90 metrów i obecnie jest klasyfikowany na drugim miejscu. 11:09 Stefan Hula na belce startowej! 11:06 Już za kilka minut swój skok w serii próbnej odda Stefan Hula. 11:03 Podczas niedzielnej rywalizacji możemy spodziewać się podmuchów wiatru:



11:00 Na starcie zobaczymy czterech Polaków. Stefan Hula będzie skakał z numerem 13, Dawid Kubacki z 25, Piotr Żyła z 31, a Kamil Stoch z 32. 10:59 Przypomnijmy, podczas sobotnich kwalifikacji trzecie miejsce zajął Piotr Żyła, który w swoim stylu skomentował rywalizację na obiekcie olimpijskim:



10:57 Już za kilka minut rozpocznie się seria próbna. 10:55 Witamy w naszej relacji na żywo z olimpijskiego konkursu na skoczni normalnej! Przypomnijmy, początek zawodów o godz. 12, a godzinę wcześniej odbędzie się seria próbna.

Na starcie olimpijskiego konkursu skoków narciarskich zobaczyliśmy 50 zawodników, w tym czterech Polaków: Stefana Hulę, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę i Kamila Stocha. Wprawdzie Biało-Czerwoni nie byli wymieniani w gronie faworytów do złota olimpijskiego, ale zarówno Stoch, jak i Żyła, kilkukrotnie potwierdzili, że dobrze czują się na obiekcie w Zhangjiakou.

Pekin 2022. Skoki Polaków napawały optymizmem

Przypomnijmy, Stoch pierwszą, czwartkową serię próbną na skoczni olimpijskiej zakończył na drugim miejscu, a dwa kolejne przeprowadzone tego dnia treningi ukończył w pierwszej piętnastce. Dobrze spisywał się też wspomniany „Wiewiór”, który był kolejno 7., 9. i 18.

Dzień później Stoch pojawił się tylko na pierwszym treningu, który zresztą wygrał. Żyła był z 17. podczas pierwszej serii próbnej i 7. w kolejnej. Pozostali kadrowicze nie spisywali się równie dobrze, chociaż stabilną dyspozycję zaprezentował Kubacki. Hula z kolei równymi skokami wywalczył sobie prawo do startu w kwalifikacjach. Te mogły zmartwić fanów Kamila Stocha, ponieważ trzykrotny mistrz olimpijski zajął w nich dopiero 36. miejsce. Pozostali podopieczni Michala Doleżala poradzili sobie lepiej – Hula był 27, Kubacki 16., a Żyła trzeci.

Tytułu sprzed czterech lat z pewnością nie obroni Andreas Wellinger, który nie znalazł się w kadrze Niemiec na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Na starcie zabraknie również srebrnego medalisty z Pjongczangu, czyli Johanna Andre Forfanga, który w związku z zakażeniem koronawirusem nie dotarł na czas do Chin. Cztery lata temu brąz wywalczył z kolei Robert Johansson, który był jednym z pretendentów do wysokich miejsc w Zhangjiakou.

