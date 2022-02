Dzisiaj konkurs mikstów z udziałem Kubackiego i Stocha. O której i gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski przystąpi do konkursu drużyn mieszanych zmotywowana brązowym medalem zdobytym przez Dawida Kubackiego. Tym razem o miejsce na podium będzie niezwykle ciężko, a ewentualny krążek dla Biało-Czerwonych można by rozpatrywać w kategorii małego cudu. Wszystko przez słabą dyspozycję pań, które podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich spisują się poniżej oczekiwań.

Pekin 2022. Polacy bez większych szans w mikstach

Nicole Konderla i Kinga Rajda pierwszy konkurs olimpijski zakończyły po pierwszej serii, a ich ostatnie występy w Pucharze Świata również nie napawają optymizmem. Nawet wysoka forma ich kolegów z drużyny raczej nie pomoże w walce o wysokie lokaty. Dawid Kubacki i Kamil Stoch, których do startu w konkursie zgłosił polski sztab szkoleniowy, zrobią jednak zapewne wszystko, by wywalczyć awans do drugiej serii, a w niej rywalizować o jak najwyższą lokatę.

Ostatni konkurs mikstów przeprowadzono pod koniec stycznia w Willingen. Biało-Czerwoni zajęli wówczas szóste miejsce, co w dużej mierze było zasługą dalekich lotów Dawida Kubackiego i Piotra Żyły. Rajda i Konderla nie zdołały w żadnej z prób przekroczyć setnego metra, chociaż rywalizacja toczyła się na skoczni dużej, gdzie najlepsze zawodniczki skakały po 130 metrów.

Pekin 2022. O której konkurs mikstów?

Olimpijski konkurs drużyn mieszanych rozpocznie się w poniedziałek 7 lutego o godz. 12:45. Konkurs będzie transmitowany na antenach TVP Sport i Eurosport oraz w serwisach tvpsport.pl i Player.

