Koniec olimpijskiej niedzieli. Sprawdzamy, jak wygląda tabela medalowa ZIO Pekin 2022

Już tylko 7 dni zostało do końca zimowych igrzysk olimpijskich. W niedzielę na sportowych arenach działo się bardzo wiele, choć dla kibiców najważniejsze były starty Biało-Czerwonych. Niestety naszym zawodnikom nie udało się wywalczyć medali, choć kilka razy meldowali się w czołówce.

Pekin 2022. Monika Hojnisz-Staręga świetna w biathlonie. Walczyły łyżwiarki szybkie

Pierwsze wielkie emocje przyniósł start Monik Hojnisz-Staręgi. Polka w biegu na dochodzenie startowała jako 16. W pierwszym strzelaniu zaliczyła dwa błędy. Zdecydowała się na korektę broni i podczas dwóch kolejnych wizyt na strzelnicy była perfekcyjna. Najlepsza z naszych dołożyła również dobry bieg, dzięki czemu zajęła 9. lokatę. W tym samym biegu dramat przeżyła Norweżka Ingrid Tandrevold, która tuż za linią mety padła na śnieg i nie była w stanie się podnieść.

W niedzielę do historii przeszła drużyna naszych pań w short-tracku. Nikola Mazur, Natalia Maliszewska, Kamila Stormowska i Patrycja Maliszewska walczyły w finale B. Na metę wjechały za Włoszkami i ostatecznie zajęły 6. miejsce. Był to pierwszy w historii występ naszej drużyny w tej dyscyplinie podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Równocześnie jest to najwyższe miejsce w historii występów Biało-Czerwonych w short-tracku. Niedoścignione w drużynie były Holenderki, które ustanowiły nowy rekord olimpijski.

Słodko-gorzki smak miał dla nas start naszych sprinterek w łyżwiarstwie szybkim. W roli faworytek do medalu stawiane były aż dwie reprezentantki naszego kraju: Kaja Ziomek i Andżelika Wójcik. Ogromne nadzieje pokładane były zwłaszcza w tej drugiej. Niestety rywalki były dziś za szybkie, ale nasze panie i tak zanotowały dobry występ. Ziomek była 9., a Wójcik 11. Po złoty medal po raz pierwszy w historii tej konkurencji sięgnęła Amerykanka Erin Jackson.

Tabela medalowa ZIO Pekin 2022. Polska za Australią i Nową Zelandią

Polska z jednym brązowym krążkiem wywalczonym przez Dawida Kubackiego zajmuje 24. lokatę w tabeli medalowej igrzysk w Pekinie. Ex aequo z nami zestawienie zamykają Łotwa i Belgia.

Tabelę medalową otwiera Norwegia, która na swoim koncie ma już 21 medali – 9 złotych, 5 srebrnych i 7 brązowych. Podium uzupełniają drugie Niemcy (14 medali: 8 złotych, 5 srebrnych i 1 brązowy) i USA (12 medali: 6 złotych, 5 srebrnych i 1 brązowy).

Polskę w zestawieniu medalowym wyprzeda m.in. Australia, która na swoim koncie ma już 4 medale: jeden złoty (freestyle), dwa srebrne (skelton i snowboard), jeden brązowy (snowboard). Przed nami są też Czesi, którzy sięgnęli po złoto w slalomie równoległym kobiet i brąz w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 5000 metrów kobiet. 20. miejsce zajmuje natomiast Nowa Zelandia. Po pierwsze złoto zimowych igrzysk w historii tego kraju sięgnęła 20-letnia Zoi Sadowski-Synnott. Dla młodej snowboardzistki jest to już drugi krążek olimpijski. W Pjongjangu wywalczyła brązowy medal.

Czy Polska ma jeszcze szansę poprawić swój dorobek medalowy? Największe szanse wiążą się z drużyną skoczków narciarskich, którzy już w poniedziałek 14 lutego wystartują na dużej skoczni. Niespodziankę może sprawić również Monika Hojnisz-Staręga, która w sobotę 19 lutego stanie na starcie biegu masowego.

Czytaj też:

Kamil Stoch nie wytrzymał. Podczas wywiadu popłynęły łzy