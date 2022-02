Polacy sprawią niespodziankę i powalczą o medale? Przypominamy program ZIO Pekin 2022 na piątek 18 lutego

Chociaż igrzyska wkrótce się skończą, to Polacy wciąż mają na koncie tylko jeden medal olimpijski. Brąz wywalczony przez Dawida Kubackiego stanowi skromny dorobek i nic nie wskazuje na to, by inni Biało-Czerwoni dołożyli kolejne krążki. Kibicom pozostaje liczyć na niespodzianki, a największe nadzieje będą zapewne pokładane w panczenistach.

Pekin 2022. Piotr Michalski powtórzy dobry wynik?

To właśnie Piotr Michalski i Damian Żurek wystąpią w piątkowym finale na 1000 metrów. Pierwszy z nich zdążył już pokazać się ze świetnej strony, zajmując piąte miejsce w biegu na 500 metrów. Żurek był wówczas 11. ze stratą 0,41 do Gan Tingyu, który został mistrzem olimpijskim.

Na starcie stanie także Monika Hojnisz-Staręga, chociaż początkowo miała rywalizować w sobotę 19 lutego. Organizatorzy postanowili jednak zmienić datę biegu masowego kobiet na 12,5 km, w związku z czym nasza biathlonistka wystartuje dzień wcześniej, niż planowano.

Pekin 2022. Kiedy i o której startują Polacy?

2:30 – narciarstwo dowolne, halfpipe kobiet – finał, przejazd 1.

2:57 – narciarstwo dowolne, halfpipe kobiet – finał, przejazd 2.

3:24 – narciarstwo dowolne, halfpipe kobiet – finał, przejazd 3.

4:45 – narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn – kwalifikacje

5:10 – hokej, turniej mężczyzn – półfinał (Finlandia - Słowacja)

7:05 – curling, turniej mężczyzn – mecz o brąz

7:45 – narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn – 1/8 finału

8:00 – biathlon, bieg masowy kobiet (12,5 km) – finał (Monika Hojnisz-Staręga)

8:20 – narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn – ćwierćfinały

8:39 – narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn – półfinały

8:55 – narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn – finał

9:30 – łyżwiarstwo szybkie, 1000 metrów mężczyzn – finał (Piotr Michalski i Damian Żurek)

10:00 – biathlon, bieg masowy mężczyzn (15 km) – finał

11:38 – łyżwiarstwo figurowe, pary sportowe – program krótki

13:00 – bobsleje, dwójki kobiet – 1. ślizg

13:05 – curling, turniej kobiet – półfinały

14:10 – hokej, turniej mężczyzn – półfinał (Rosyjski Komitet Olimpijski - Szwecja)

14:30 – bobsleje, dwójki kobiet – 2. ślizg

