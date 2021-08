Kiedy Messi zadebiutuje w PSG? „Le Parisien” podaje datę

We wtorek 10 sierpnia dobiegła końca saga transferowa z udziałem Leo Messiego. Argentyńczyk oficjalnie dołączył do Paris Saint-Germain, gdzie zagra z Neymarem i Kylianem Mbappe. Zanim to jednak nastąpi, były as FC Barcelony będzie musiał odbyć coś w rodzaju mini sezonu przygotowawczego – podaje „Le Parisien”.

Debiut w Paryżu?

Francuski dziennik przypomina, że po powrocie z Copa America 34-latek nie trenował już z Barceloną. Turniej zakończył się 11 lipca, a wraz z ostatnim dniem czerwca wygasł kontrakt Argentyńczyka. Messi trenował indywidualnie w domu co oznacza, że nie jest odpowiednio przygotowany do startu sezonu.

PSG rozpoczęło sezon ligi francuskiej od wygranej (2:1) z Troyes. Kolejne spotkanie paryżanie rozegrają już w sobotę 14 sierpnia z RC Strasoburg. W związku z tym, że Messi nie trenował z drużyną, jego występ jest mało realny.

Później wicemistrz Francji rozegra dwa spotkania wyjazdowe: z Brestem i Stade Reims. Dziennikarze „Le Parisien” twierdzą, że również wówczas nie zobaczymy w akcji Messiego. Powód jest prosty. Władze klubu chcą, by Argentyńczyk zadebiutował przed własną publicznością, na Parc des Princes. Taka okazja nadarzy się 12 września podczas starcia z Clermont. Kilka dni później PSG rozegra pierwsze spotkanie fazy grupowej Ligi Mistrzów.

