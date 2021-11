Dziś dalszy ciąg walki o awans na mundial. Wyniki będą istotne dla Polaków

Na mistrzostwach świata w 2022 roku wystąpią gospodarze imprezy, czyli Katarczycy. To właśnie da drużyna jako jedyna nie musiała ubiegać się o prawo awansu na mundial. Ten jako pierwsi zapewnili sobie Niemcy, w ślad za którymi poszli później Brazylijczycy i Duńczycy. Kolejne drużyny dołączyły do tego grona w ostatni weekend.

Najpierw swoje grupy wygrali Francuzi i Belgowie, którzy pokonali kolejno Kazachstan i Estonię. Później Hiszpanie pokonali Szwedów i zapewnili sobie wygraną w grupie, a w równolegle rozgrywanym spotkaniu Serbowie ograli Portugalczyków i również zapewnili sobie bezpośrednią przepustkę na mundial. W Katarze zobaczymy także Anglików i Szwajcarów, którzy „kropkę nad i” postawili w meczach rozgrywanych w poniedziałek 15 listopada.

Eliminacje MŚ 2022. Holandia blisko awansu

Na dobrej pozycji do wywalczenia awansu są Holendrzy, którzy przewodzą stawce w grupie G. Oranje blisko przypieczętowania zwycięstwa w grupie byli podczas ostatniego spotkania z Czarnogórą, ale w końcówce spotkania dali wydrzeć sobie zwycięstwo i zremisowali. Teraz muszą wygrać z Norwegią, jeśli marzą o udziale na mistrzostwach świata.

Porażka Skandynawów z pewnością ucieszyłaby Polaków, którzy przed wtorkowymi spotkaniami są ostatnią drużyną wśród tych rozstawionych. Przypomnijmy, jeśli Biało-Czerwoni pozostaliby w tym gronie to nie dość, że uniknęliby potyczki w pierwszym meczu z Portugalią, Włochami lub Szwecją, to zagraliby spotkanie na własnym stadionie.

Czarnogóra zagra dla Polaków?

Wygrana Holendrów to nie jedyny warunek, który musi być spełniony, jeśli Polacy chcą zostać rozstawieni. Oranje wprawdzie mogliby stracić punkty, ale nie mogliby przegrać więcej niż trzema bramkami. Turcja z kolei nie może wygrać z Czarnogórą, która nie liczy się już w walce o baraże. Podopieczni Stefana Kuntza z kolei w przypadku wygranej mogą liczyć nawet na pierwsze miejsce w grupie przez co na pewno nie odpuszczą tego spotkania. Musimy liczyć także na to, że Walia nie wygra z Belgią, która ma już zapewniony udział w mistrzostwach świata i może wybiec na boisko rezerwowym składem.

Ciekawie zapowiada się także korespondencyjna rywalizacja w grupie D, gdzie trzeci Ukraińcy tracą dwa punkty do Finów. Nasi wschodni sąsiedzi zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, a Suomi spróbują zatrzymać rozpędzonych Francuzów. Można się więc spodziewać, że w czołówce dojdzie do przetasowań i to ostatecznie Ukraińcy zagrają w barażach.

Eliminacje MŚ 2022. Kto gra dzisiaj?

Przypominamy rozpiskę meczów, które zostaną rozegrane we wtorek 16 listopada. Są to zarazem ostatnie mecze eliminacyjne w strefie europejskiej:

Bośnia i Hercegowina – Ukraina (godz. 20:45)

Walia – Belgia (godz. 20:45)

Czechy – Estonia (godz. 20:45)

Gibraltar – Łotwa (godz. 20:45)

Czarnogóra – Turcja (godz. 20:45)

Holandia – Norwegia (godz. 20:45)

Finlandia – Francja (godz. 20:45)

