Media: Takim składem Szwedzi zagrają z Polską. Szykuje się kilka zmian w podstawowej jedenastce

Szwedzkie media przed meczem z Polską donosiły, że z problemami zdrowotnymi zmagają się Albin Ekdal i Joakim Nilsson. O tym, że ma jeszcze dwa „znaki zapytania” co do składu wyjściowego, mówił podczas konferencji prasowej Janne Andersson. – Czekam na raport medyczny. Zobaczymy, co powiedzą nasi lekarze, jak będą czuli się piłkarze. Na pewno nie zagra żaden zawodnik, który nie będzie na sto procent gotowy. Przed nami bardzo ważny mecz – zaznaczył selekcjoner Szwedów.

Polska – Szwecja. Przewidywany skład rywali

Niewykluczone, że trener reprezentacji Trzech Koron pokusi się o więcej zmian. Z doniesień szwedzkiego dziennikarza Patricka Ekwalla wynika, że w porównaniu z wyjściową jedenastką na półfinał baraży z Czechami, Andersson przeprowadzi cztery roszady. Na boisko od pierwszych minut nie wybiegną wspomniani Ekdal i Nilsson. Pierwszego z nich ma zastąpić Jesper Karlstroem, który na co dzień występuje w Lechu Poznań.

Nilssona na środku obrony ma zastąpić Marcus Danielson, który przeciwko Czechom zagrał po prawej stronie defensywy. Po bokach obrony mają zagrać Ludwig Augustinsson, który opuścił półfinał baraży z powodu choroby oraz Emil Krafth, który pauzował za kartki. W pierwszym składzie ma wystąpić także Robin Quaison, który w starciu z naszymi południowymi sąsiadami wszedł z ławki i w dogrywce strzelił bramkę na wagę zwycięstwa.

Przewidywany skład reprezentacji Szwecji:

Robin Olsen – Emil Krafth – Marcus Danielson – Victor Lindelof – Ludwig Augustinsson – Dejan Kulusevski – Kristoffer Olsson – Jesper Karlstroem – Emil Forsberg – Robin Quaison – Alexander Isak.

