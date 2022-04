Oficjalnie! Rosjanie podjęli ostateczną decyzję odnośnie mundialu w Katarze

Pod koniec lutego Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą. Reprezentacja Polski, która miała zagrać w Moskwie ze Sborną w barażach do mistrzostw świata, za sprawą PZPN-u zdecydowała się odmówić rywalizacji z agresorem. Stanowcza decyzja naszej federacji została poparta także przez inne krajowe związki. W konsekwencji czego FIFA oraz UEFA wykluczyły Rosjan z międzynarodowych rozgrywek. Tamtejsi działacze, jak również piłkarze i selekcjoner nie mogli pogodzić się z taką decyzją.

MŚ 2022. Rosyjska federacja wreszcie się poddała

Przedstawiciele rosyjskiej federacji piłkarskiej nie składali broni. Dlatego też w tym krótkim czasie złożyli wiele wniosków do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS), który swoją główną siedzibę ma w Lozannie w Szwajcarii. Za każdym razem jednak były one odrzucane. We wtorek 5 kwietnia natomiast poinformowano, iż Rosjanie zmienili zdanie. Zdecydowali się oni wycofać apelację, którą złożyli jakiś czas temu, przeciwko FIFA oraz związkom piłkarskim z Polski, Czech oraz Szwecji.

Wydaje się więc, że Rosjanie wreszcie zaakceptowali fakt, że nie wezmą udziału w mistrzostwach świata. Ponadto z opublikowanego komunikatu wynika, że wniosek został wycofany już kilka dni temu, a konkretnie 30 marca. Co więcej, możemy przeczytać, że „procedura zostanie wkrótce zakończona”.

Rosjanie mogą mieć pretensje jedynie do swojego prezydenta Władimira Putina. Gdyby nie wojna, którą wszczął rosyjski przywódca, Sborna zmierzyłaby się z reprezentacją Polski w półfinale baraży. Ostatecznie to Biało-Czerwoni, po pokonaniu w finale Szwecji, zagrają na katarskim mundialu. Rywalami w fazie grupowej naszych Orłów będą Meksyk, Argentyna i Arabia Saudyjska.

