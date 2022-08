Robert Lewandowski przemówił do kibiców. Uwagę zwraca jeden szczegół

Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelony w połowie lipca, kiedy to Duma Katalonii przebywała w Stanach Zjednoczonych na przedsezonowym tournee. Polak zdążył wystąpić w trzech spotkaniach sparingowych, ale w żadnym z nich nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Kolejna szansa na debiutanckie trafienie nadeszła w niedzielę 7 sierpnia, kiedy to na Camp Nou rozegrano mecz o Puchar Gampera.

Robert Lewandowski z pierwszą bramką

Lewandowski zaliczy starcie z meksykańskim Pumas UNAM do udanych, ponieważ już trzeciej minucie trafił do siatki rywali. Polak wykorzystał przytomne podanie od Pedriego, zwiódł bramkarza i precyzyjnym strzałem przy długim słupku otworzył wynik spotkania.

Były gwiazdor Bayernu Monachium najwyraźniej dobrze rozumie się z Pedrim, a polsko-hiszpański duet dał o sobie znać jeszcze w kolejnych fragmentach spotkania. Najpierw w 5. minucie 19-latek wykorzystał prostopadłe podanie od Lewandowskiego i w sytuacji sam na sam pokonał Julio Gonzaleza, a kilkanaście minut później Polak efektownie dograł do Hiszpana piętką, ten ruszył na bramkę Pumas UNAM i podwyższył prowadzenie swojego zespołu.

Robert Lewandowski do kibiców FC Barcelony

Ostatecznie FC Barcelona wygrała 6:0, a Lewandowski został uznany MVP, czyli najbardziej wartościowym zawodnikiem meczu. Po odebraniu statuetki 33-latek zwrócił się do kibiców Dumy Katalonii. – Hola, cules! Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem rozegrać pierwszy mecz na Camp Nou. I niezmiernie się cieszę z pierwszego wywalczonego trofeum. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję – powiedział napastnik. Przypomnijmy, „cules” to hiszpańskie określenie kibiców FC Barcelony.

twitter

W wypowiedzi Polaka zwraca uwagę fakt, że rozpoczął ją w języku hiszpańskim, po raz kolejny dając jasny sygnał, że zamierza nauczyć się języka, w którym mówią kibice jego nowej drużyny. Lewandowski wprawdzie kontynuował wypowiedź po angielsku, ale pod koniec powiedział „muchas gracias”, czyli z hiszpańskiego „bardzo dziękuję”.

Czytaj też:

Robert Lewandowski jest cały zanurzony w Barcelonie, od stóp po uszy