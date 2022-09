Lech Poznań – Austria Wiedeń. Gdzie oglądać? Transmisja TV i online

Kolejorz na inaugurację rywalizacji w tych rozgrywkach zmierzył się z Villarrealem. Po starciu z półfinalistą poprzedniej edycji Ligi Mistrzów piłkarze mistrza Polski mogą czuć niedosyt. Po golu Michała Skórasia objęli prowadzenie, ale do przerwy przegrywali już 1:3. Co prawda piłkarzom Kolejorza udało się doprowadzić do remisu, ale tuż przed końcowym gwizdkiem Francis Coquelin ustalił wynik tego spotkania.

Teraz, w meczu z Austria Wiedeń stawką może być drugie miejsce w grupie C Klub z Austrii w 1. kolejce zremisował 0:0 z Hapoelem Beer Sheva.

Liga Konferencji. Lech Poznań – Austria Wiedeń. Transmisja TV i online

Przed spotkaniem z Austrią Wiedeń gwiazda Lecha, Mikael Ishak ogłosiła mobilizację. W specjalnym filmie zaprosił on widzów na trybuny. Wszystko dlatego, że klub po raz pierwszy od sześciu lat zagra w europejskich pucharach przed własną publicznością. Występy Kolejorza w Lidze Europy w sezonie 2020/21 odbywały się przy pustych trybunach z powodu trwającej pandemii koronawirusa.

Jeśli chodzi o historię starć Lecha Poznań z Austrią Wiedeń, to Kolejorz mierzył się już z tym zespołem w 2008 roku w meczu Pucharu UEFA. Wówczas w dwumeczu lepsza okazała się ekipa z Wielkopolski.

Liga Konferencji. Lech Poznań – Austria Wiedeń. Przewidywane składy

Lech: Bednarek, Rebocho, Milić, Dagerstål, Pereira, Karlström, Kwekweskiri, Murawski, Skóraś, Amaral, Ishak.

Austria: Fruchtl, Muhl, Hooland, Lucas Galvao, Martins, Fischer, Braunoder, Ranftl, Gruber, Fitz, Jukić.

Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 21:00. Transmisję "na żywo" z tego meczu będzie można śledzić w TVP Sport oraz Viaplay. Z kolei transmisja online dostępna będzie na stronie TVP Sport i w aplikacji Smart TV.

