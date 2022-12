Szymon Marciniak doceniony przez legendę. Polak bohaterem finału

Szymon Marciniak został pierwszym Polakiem w historii, który poprowadził finał mistrzostw świata. Występ Polaka został bardzo szeroko skomentowany i mówi o nim coraz więcej osób. Jedną z nich jest legendarny sędzia Howard Webb, któremu bardzo spodobało się to, w jaki sposób nasz rodzimy sędzia podejmował decyzje w trakcie meczu.

Howard Webb docenił występ Szymona Marciniaka

Ogólna opinia na temat pracy Szymona Marciniaka w finale mundialu jest pozytywna, jednak oczywiście można znaleźć wiele opinii, w których ludzie twierdzą, iż Polak podjął zbyt pochopną decyzję, dyktując rzut karny dla Argentyny. Warto jednak posłuchać ludzi, którzy wielokrotnie mieli okazje sędziować ważne spotkania. Kimś takim jest Howard Webb, który udzielił komentarza dla „WP Sportowe Fakty” i pochwalił polskiego arbitra.

– To był najlepszy sędziowski występ w historii mistrzostw świata. Jestem taki dumny! Szymon był fantastyczny. Ale na wielkie brawa zasłużył cały sędziowski zespół, bo na przykład decyzje co do spalonych w kluczowych momentach, jak choćby przy trzecim golu, były świetne. To był wspaniały występ polskich arbitrów, a co do Szymona, to podkreślę to jeszcze raz, top! – stwierdził Anglik.

Olivier Giroud wściekły na Szymona Marciniaka

Jedną z osób, które mają zastrzeżenia do pracy Polaka, jest Olivier Giroud. Zdaniem napastnika reprezentacji Francji, Szymon Marciniak w ogóle nie powinien prowadzić takiego meczu.

– Nie wiem, kto pozwolił mu Szymonowi Marciniakowi sędziować ten mecz. On nie zna się kompletnie na piłce i okradł nas z dwóch bramek – powiedział wicemistrz świata dla francuskiej telewizji.

