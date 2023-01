Wielkie wyróżnienie dla Szymona Marciniaka. Jest najlepszy na świecie

Szymon Marciniak przechodzi przez zdecydowanie najlepszy okres swojej kariery zawodowej. Polak został wydelegowany do Kataru, by poprowadzić spotkania mistrzostw świata, a jego doskonała praca została uhonorowana wyznaczeniem do sędziowania finału turnieju. Tam Polak udowodnił swojej wartości i doskonałymi decyzjami podbił serca kibiców w wielu krajach, a także zebrał mnóstwo komplementów od największych legend sędziowskich z Pierluigim Coliną na czele. Doliczając do tego doskonałe decyzje podejmowane w Polsce, 42-letni arbiter zasłużył sobie na kolejne wielkie wyróżnienie.

Szymon Marciniak najlepszym sędzią 2022 roku wg IFFHS

Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) każdego roku organizuje rankingi, w których biorą pod uwagę decyzyjność, trafność w ich podejmowaniu, ilość sędziowanych meczów oraz pewność siebie każdego arbitra z najwyższej półki. W ubiegłym roku zdecydowanie najlepszy okazał się Szymon Marciniak, który w głosowaniu na najlepszego sędziego 2022 roku zdobył aż 150 punktów.

Na drugim miejscu uplasował się Włoch Daniele Orsato, który otrzymał 65 punktów. Oznacza to całkowitą deklasację polskiego sędziego. Trzecie miejsce zajął Francuz Clement Turpin z 40. punktami. Za nim znalazł się Anglik Michael Oliver (35), a piąte miejsce zestawienia należy do Victora Gomesa z RPA (25 punktów).

Szymon Marciniak posędziuje w najlepszych ligach?

Doskonale wykonywana praca przez Szymona Marciniaka przykuła uwagę przedstawicieli najlepszych lig świata. Polak zdradził to podczas rozmowy ze sport.tvp.pl.

– Nie chcę zdradzać niektórych rzeczy, bo rozmowy się toczą i jest spora szansa na pewne ruchy. Niektórym ludziom bardzo zależy, aby wymienność sędziów w najwyższych ligach ruszyła jak najszybciej. W tym sezonie dostałem bardzo dużo zaproszeń. Do lutego naliczyłem ich 11 albo 12 – powiedział Szymon Marciniak.

