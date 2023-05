„Od kochanej przez was Rosji dzieli nas kilkadziesiąt sekund lotu rakiety”. Ukraina odpowiada FC Barcelonie

20 maja świat obiegło kuriozalne wideo, w którym udział wzięli piłkarze FC Barcelony, to znaczy Sergi Roberto oraz Alejandro Balde. Obaj sportowcy podziękowali swoim fanom z Rosji za wsparcie, a jeden z nich wyraził nadzieję, że już niedługo znów będą mogli się spotkać. Oburzenie, które wywołało wspomniane wideo, było ogromne. Teraz ukraińskie kluby postanowiły odpowiedzieć na tę kuriozalną publikację.

Dynamo Kijów i Dnipro odpowiadają FC Barcelonie

Na Twitterze pojawiła się cała seria postów z załączonymi zdjęciami ogromnych zniszczeń, które powstały w wyniku krwawej napaści Rosji na naszych południowo-wschodnich sąsiadów. „Polecamy zawodnikom Barcelony, aby jeszcze bardziej zbliżyli się do swoich fanów z Rosji i zgłosili się do udziału w tamtejszej lidze” – czytamy na profilu Dynama Kijów, które okrasiło wpis zdjęciem zniszczonego przez bombę stadionu.

„Cały świat wspiera Ukrainę w walce z najeźdźcą, jesteśmy za to wdzięczny. Jednocześnie piłkarze wielkiego klubu pozdrawiają kibiców z Rosji. Ten budynek zniszczony przez raszystów to część tego zwycięstwa, o którym mówicie?” – napisało Dnipro.

Ukraińskie kluby uderzają w FC Barcelonę po skandalicznej publikacji

„Zapraszamy FC Barcelonę do Charkowa. Od tak kochanej przez nią Rosji dzieli nas kilkadziesiąt sekund lotu rakiety” – widzimy na profilu Metalista. Do postu załączono też fotografię starszego mężczyzny, wskazującego ręką zniszczony wieżowiec. „Zapraszamy zawodników FC Barcelony, którzy nagrali przemówienia dla Rosji, do Zaporoża. Zobaczycie, jak wygląda rosyjski pokój” – czytamy na Instagramie Zorii Ługańsk.

Podobnych wpisów w internecie jest więcej. Pokusiły się o mnie między innymi także FK Mynaj czy Karpaty Lwów. Klub Roberta Lewandowskiego natomiast jeszcze w żaden sposób nie ustosunkował się do skandalicznej publikacji w mediach społecznościowych.

