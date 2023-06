Grał w Polsce, zginął na wojnie w Ukrainie. O tragedii poinformował jego klub

Wojna w Ukrainie trwa od ponad roku i przez ten czas pochłonęła wiele ofiar śmiertelnych. Za broń w ramach obrony ojczyzny chwycili nie tylko zwykli obywatele, ale też sportowcy. Jak wiadomo, niektórzy z nich oddali życie za swój kraj i lepszą przyszłość. Teraz dowiadujemy się, że do tego grona dołączył również Mykola Zhydkov, który przed powrotem do Ukrainy był piłkarzem polskiego klubu.

Piłkarz z polskiego klubu zginął na wojnie w Ukrainie

O tym fakcie dowiedzieliśmy się bezpośrednio z profilu facebookowego drużyny, której barwy reprezentował. „W wojnie za naszą wschodnią granicą zginął zawodnik LKS Wegrzcanki Węgrzce Wielkie, który jesienią zeszłego roku wrócił na Ukrainę, by dzielnie bronić rodziny, przyjaciół i ojczyzny przed rosyjską armią” – czytamy w komunikacie.

Zespół ten w poprzednim sezonie radził sobie bardzo dobrze – na tyle, by wywalczyć awans do V ligi. Niestety Zhydkov nie pomoże już swojemu zespołowi w osiąganiu kolejnych sukcesów.

Tak polski klub pożegnał zmarłego piłkarza z Ukrainy

„Miki był bardzo miłym, grzecznym i pomocnym chłopakiem, nie było osoby, która go znała i nie czułaby do Niego sympatii. Gdy wychodził na boisko, walczył do ostatnich sił, by dać, swojej drużynie zwycięstwo i gdy przyszło do walki o wolność swojego kraju poświęcił to co może mieć człowiek w tak młodym wieku. Poświęcił własne życie” – czytamy w dalszej części oświadczenia na profilu LKS-u Węgrzcanki.

O tym, że Ukrainiec zawiesza swoją karierę, klub ten informował już kilka miesięcy temu, właśnie w momencie, kiedy zdecydował się na powrót do swojego kraju. „Nasz najlepszy zawodnik podjął bardzo trudną decyzję o zaprzestaniu gry w piłkę. Wobec agresji na Ukrainę nie pozostał bierny i zdecydował się powrócić do ojczyzny, aby jej bronić” – pisano wówczas. Koledzy z zespołu żegnali go wtedy nie tylko jako utalentowanego piłkarza, ale przede wszystkim „cudownego człowieka”.

