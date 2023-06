Ogromna tragedia we Włoszech. Nie żyje wschodząca gwiazda piłki nożnej

W wieku 18 lat piłkarze dopiero zaczynają stawiać pierwsze kroki w dorosłym futbolu. Zdarza się, że największe talenty, mając tyle lat, już wchodzą do pierwszych drużyn i stanowią o trzonie podstawowego składu. Niestety często również dochodzi do sytuacji, w których ta przygoda kończy się, zanim tak naprawdę się zaczęła. Dokładnie taki los życie napisało Anwarze Megbliemu, 18-letniemu zawodnikowi US Livorno 1915, który zginął w tragicznym wypadku.

Anwara Megbli nie żyje

Jak podaje „Sky Sports Italia” Anwara Megbli brał udział w tragicznym wypadku. Około godziny 5:30 nad ranem, 6 czerwca wraz ze swoim kolegą poruszali się skuterem, po czym zderzyli się z samochodem osobowym, którego kierowcą był 30-letni mężczyzna. Na miejscu błyskawicznie zjawiły się służby porządkowe wraz z prokuratorem. Śledczy podjęli kroki w celu ustalenia, z czyjej winy doszło do wypadku i kto zawinił przy wykonywaniu manewrów drogowych.

Anwara Megbli odniósł krytyczne rany podczas zderzenia. Młodzieniec został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Kolega, z którym podróżował, również przebywa w szpitalu i znajduje się w ciężkim stanie. Lekarze walczą o uratowanie jego życia.

US Livorno 1915 żegna swojego piłkarza

Klub US Livorno 1915 poinformował o śmierci Anwary Megbliego za pośrednictwem mediów społecznościowych. 18-latek uchodził za jeden z największych talentów ekipy z Livorno oraz uchodził za jednego z najlepszych zawodników drużyn młodzieżowych. Ponadto występował również w pierwszej drużynie, która na co dzień występuje na czwartym poziomie włoskich rozgrywek, ale jest uznaną marką w tamtejszym świecie piłki nożnej.

„Nie, nie można umrzeć w wieku 18 lat. Dzisiaj w wyniku wypadku drogowego życie stracił Anwar Megbli, napastnik z rocznika 2005 grający w juniorach US Livorno. Cały klub wyraża najgłębsze kondolencje rodzinie w tym niezwykle bolesnym momencie” – napisano w oficjalnym komunikacie.

