Kolejny klub zakazuje wstępu kibicom Wisły Kraków. Królewski: To tchórzliwe

Wisła Kraków spędza kolejny sezon na zapleczu Ekstraklasy. Choć po niespodziewanym spadku kibice liczyli na szybki powrót, to przegrana w barażach zmusiła do odroczenia powrotu. W obecnych rozgrywkach Fortuna 1. Ligi Biała Gwiazda również nie prezentuje się tak, jakby miała liczyć się w walce o awans.

Właściciel Wisły Kraków reaguje na zakaz wstępu dla kibiców

Dodatkowo po raz kolejny mówi się o jej kibicach, którzy nie zostali wpuszczeni na mecz. Bruk-Bet Termalica Nieciecza podobnie jak inne kluby (m.in. Motor Lublin, GKS Tychy czy Miedź Legnica) podjęła decyzję o zakazie wstępu zorganizowanej grupy fanów. Uzasadniała to sytuacją z 5 sierpnia 2023 roku, kiedy to w Radłowie nieopodal Niecieczy doszło do tragicznej w skutkach bójki z udziałem kibiców Białej Gwiazdy. Śmierć poniósł 40-letni mężczyzna, ugodzony racą.

Kibice Wisły nie ukrywają wściekłości. Kolejny klub pozbawia ich prawa wstępu na mecz. W Internecie pojawiają się głosy o protestach, dyskryminacji czy stosowaniu podobnych sankcji względem wszystkich ekip, które przyjadą na stadion klubu przy ulicy Reymonta w Krakowie. Do sprawy odniósł się Jarosław Królewski. Właściciel zespołu w mocnym, długim tweecie skrytykował postawę włodarzy Termalici. Zbiorową odpowiedzialność za zdarzenie z Radłowa określił mianem „represji i nacisku rodem z poprzedniej epoki”.

„Zachowania władz właścicielskich innych zespołów (władze klubowe mają mało do decyzji) są tchórzliwe, nie mam nic więcej w tym temacie do powiedzenia” – pisze Królewski. „Zbiorowa odpowiedzialność, za niepopełnione czynny wobec oszołomów, którzy wtargnęli na turniej piłki nożnej w Radkowie aż z Sosnowca to najgorsza forma represji i nacisku rodem z poprzedniej epoki – ale również akt intelektualnego marazmu oraz zaprzeczenia powszechnie znanego hasła „Łączy Nas Piłka”, które w tym wypadku raczej powinno brzmieć „Łączy nas Głupota i Hipokryzja na resorach” – dodał zdenerwowany właściciel klubu.

Wisła Kraków walczy o awans do PKO Ekstraklasy

Wisła Kraków zajmuje dziewiąte miejsce w Fortuna 1. Lidze. Z dorobkiem 22 punktów traci siedem do lidera, Arki Gdynia oraz dwa do Miedzi Legnica, zajmującej szóste miejsce, dające prawo gry w barażach o PKO Ekstraklasę.

