Koszmar Neymara trwa. Opuści ważny turniej

Bieżący sezon nie jest łaskawy dla Neymara. Jeden z największych gwiazdorów reprezentacji Brazylii odszedł z Paris Saint-Germain do arabskiego Al-Hilal, jednak nie zawojował jeszcze arabskich boisk. Niedługo po debiucie doznał fatalnej kontuzji zerwania więzadła krzyżowego przedniego w kolanie i przechodzi rekonwalescencję. Nie wiadomo, jak długo potrwa jego przerwa od gry, jednak wiadomo, iż zabraknie go na jednej z największych piłkarskich imprez.

Neymar nie zagra na Copa America

Neymar uchodzi za jednego z najważniejszych piłkarzy Canarinhos w historii. Kilka miesięcy temu 32-latek pobił rekord legendarnego Pelego w ilości strzelonych bramek dla reprezentacji Brazylii, zostając indywidualnym liderem z 79 golami na koncie. Jego transfer do Arabii Saudyjskiej został okrzyknięty jednym z najgłośniejszych w letnim okienku, a na konto mistrza Francji wpłynęło aż 100 milionów euro. Tuż po przeprowadzce mierzył się z problemami natury mięśniowej, a następnie po kilku krótkich występach doznał wspomnianej kontuzji kolana.

Doszło do niej w tracie meczu eliminacji do mistrzostw świata 2026, kiedy Brazylia mierzyła się z Urugwajem. Poza zerwaniem więzadła krzyżowego przedniego uszkodził łąkotkę. Pewne jest, że w tym sezonie nie zobaczymy Neymara na arabskich boiskach. Potwierdzili to lekarze reprezentacji Canarinhos, którzy zakomunikowali, że były gracz m.in. Santosu nie pojedzie na przyszłoroczne Copa America, które rozpocznie się 20 czerwca i zakończy 14 lipca. Gospodarzami zawodów będą Stany Zjednoczone oraz Peru.

– Jest za wcześnie, nie ma sensu pomijać żadnych etapów w procesie rehabilitacji. Oczekujemy, że Neymar będzie gotowy do powrotu w okolicach sierpnia – powiedział Lasma, doktor reprezentacji Brazylii w Radio 98.

