Ważny komunikat Wisły Kraków. Chodzi o bilety na finał Pucharu Polski

Wisła Kraków dość niespodziewanie awansowała do finału Pucharu Polski. Prezes klubu – Jarosław Królewski musiał powalczyć o to, by kibice jego drużyny mogli pójść na stadion. Władze zespołu wydały komunikat ws. biletów.

Wielkimi krokami zbliża się finał Pucharu Polski, w którym zmierzą się dwie dość zaskakujące drużyny. O trofeum oraz prawo gry w eliminacjach do europejskich pucharów zawalczą Pogoń Szczecin i pierwszoligowa Wisła Kraków. Kontrowersje wokół zakazu dla Wisły i groźba oddania walkowera Wokół tego meczu było sporo zamieszania. Od zeszłego sezonu Wisła Kraków miała zakaz udziału kibiców w dwóch meczach wyjazdowych. Klub nie miał, kiedy tego zrobić, gdyż w tym roku był gospodarzem w każdym spotkaniu. Sytuacja na tyle eskalowała, że prezes zespołu Jarosław Królewski zagroził, iż jeśli fani Białej Gwiazdy nie dostaną pozwolenia na przyjazd, drużyna odda walkowera. „Wisła Kraków nie zagra w finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym, jeśli nasi kibice nie pojawią się na stadionie" – napisał na Twitterze jakiś czas temu. Na te słowa zareagował prezes PZPN Cezary Kulesza, który odpowiedział mu również za pośrednictwem platformy X. „Jarek rozmawialiśmy na temat kibiców już wczoraj, kiedy zadzwoniłem do Ciebie z gratulacjami. Powtarzam: Wisła Kraków może liczyć na otwartość ze strony PZPN. Musimy jednak działać w granicach obowiązujących procedur formalnych. Jeżeli złożycie odpowiedni wniosek, to gwarantuję, że zostanie on dokładnie przeanalizowany i sprawiedliwie oceniony" – napisał. Ostatecznie 10 kwietnia Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował się zawiesić wykonanie wcześniej wspomnianej kary na okres próby wynoszący trzy lata. „Komisja Dyscyplinarna PZPN wzięła pod uwagę, że orzeczona kara nie mogła zostać wykonana w ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na to, że Klub rozgrywał wszystkie mecze Pucharu Polski w charakterze gospodarza" – poinformowano w komunikacie. Wisła Kraków wydała komunikat ws. biletów na finał Pucharu Polski Wisła Kraków i Pogoń Szczecin otrzymały po 10 tys. wejściówek na sektory za bramką, a te wzdłuż linii bocznej w „neutralnej strefie" sprzedawał PZPN. Pierwsza tura sprzedaży biletów ruszyła w środę 10 kwietnia o godz. 15:00. Pierwszeństwo mieli karnetowicze. Otwarta sprzedaż wystartowała dzień później o godz. 10:00. O godz. 16:30 w czwartek 11 kwietnia Wisła Kraków zamieściła na swoim Twitterze komunikat ws. biletów. „Wisła Kraków ma to coś. Wszystkie pakiety zostały wyprzedane! Widzimy się, Armio!" – czytamy. To pokazuje, jak kibicom z Krakowa brakuje wielkiej piłki i trofeów. Przypomnijmy, Biała Gwiazda po raz pierwszy od 2008 roku zagra w finale Pucharu Polski. W przypadku wygranej pierwszoligowy zespół zyska prawo gry w europejskich pucharach. twitter Finał Pucharu Polski zaplanowano 2 maja o godzinie 16:00 na PGE Narodowym w Warszawie. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na sportowych kanałach Polsatu i online na Polsat Box Go.

