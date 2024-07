Holandia wróciła z zaświatów! Rewelacja Euro jedzie do domu

Podczas fazy pucharowej Euro 2024 już kilkukrotnie obserwowaliśmy dogrywkę i rzuty karne. Holandia i Turcja akurat były w gronie ekip, które w 1/8 finału zapewniły sobie awans po regulaminowym czasie gry. Oranje pokonali Rumunię 3:0, a Turcja po kapitalnym starciu ograła Austrię 2:1. W teorii faworytem ćwierćfinału byli Holendrzy, którzy mają mnóstwo renomowanych piłkarzy. Wydawało się też, że podopieczni Ronalda Koemana chwycili wiatr w żagle po ostatnim pojedynku.

Turcja zaskoczyła Holandię

Pierwsze dziesięć minut sobotniego spotkania to dominacja Holandii. Memphis Depay i spółka w każdy sposób próbowali przedostać się pod bramkę strzeżoną przez Mertowi Gunokowi. Jak nie działały skrzydła, to gra toczyła się środkiem. Później stopniowo zagrożenie zaczęło maleć. Holendrzy bowiem nie tworzyli sobie konkretnych sytuacji.

Po upływie dwudziestu minut zaczęli się budzić Turcy. Podopieczni Vincenzo Montelli zagrażali rywalom ze stałych fragmentów gry. Ostatecznie jedno z dośrodkowań przyniosło im wielkie szczęście. W 35. minucie kapitalnie z prawej strony dogrywał Arda Guler, a w jednym momencie trzech jego kolegów z zespołu wyskoczyło do piłki.

Do siatki strzałem głową skierował ją Samet Akaydin! Później Oranje wyglądali na zaskoczonych i wolno grali, co wzburzyło kibiców tej drużyny. Ostatecznie do szatni zawodnicy schodzili przy wyniku 1:0 dla Turcji.

Holandia wyprowadziła skuteczne ciosy

Od początku drugiej części gry Holandia robiła wszystko, by strzelić wyrównującego gola. Wydawało się jednak, że obrona przeciwników jest szczelna. W 65. minucie kapitalnie z dystansu uderzył Kenan Yildiz, ale świetnie obronił Bart Verbruggen.

Później całkowicie do głosu doszła Holandia. W 70. minucie po dośrodkowaniu Depaya z rzutu rożnego Stefan de Vrij pokonał Gunoka strzałem głową. Oranje poszli za ciosem i kilku chwilach prowadzili już 2:1. Po płaskim dograniu Denzela Dumfriesa piłkę do własnej bramki skierował Mert Muldur. Początkowo wydawało się, że gola strzelił Cody Gakpo.

Gracze prowadzeni przez Koemana szukali później trzeciego trafienia, ale Turcja także robiła wszystko, by wyrównać. Kilka okazji się pojawiło, ale albo brakowało celności, albo Turków zatrzymywał Verbruggen. Ostatecznie rezultat już do końca się nie zmienił. Holandia zagra w półfinale Euro 2024, a jej rywalem będzie Anglia!

Holandia – Turcja 2:1 (0:1)

Bramki:

0:1 – Akaydin 35'

1:1 – de Vrij 70'

2:1 – Muldur 76' (sam.)

