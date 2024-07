Niemcy w rozpaczy po odpadnięciu z Euro 2024. „Marzenie zostało zniszczone”

Nie bez powodu mecz Hiszpania – Niemcy nazywano przedwczesnym finałem. Obie ekipy dotychczas prezentowały na Euro 2024 ofensywną piłkę, a zachwycali szczególnie podopieczni Luisa de la Fuente, którzy wygrali wszystkie swoje spotkania. Bój, który otwierał fazę ćwierćfinałów, trzymał w napięciu do samego końca. Ostatecznie to Hiszpania zwyciężyła 2:1, a bohaterem tego zespołu został Mikel Merino, strzelec gola ze 119. minuty rywalizacji, kiedy uderzeniem głową pokonał Manuela Neuera.

Euro 2024. Rozpacz w niemieckich mediach

Często się mówi, że to Niemcy grają do końca. Wszystko dlatego, że nasi zachodni sąsiedzi wielokrotnie upodobali sobie zdobywanie goli w końcowych fragmentach spotkań. W starciu z Hiszpanią Julian Wirtz w ostatnich minutach podstawowego czasu gry dał swojej drużynie wyrównanie, ale w dogrywce to właśnie rywale zadali decydujący cios. W niemieckich mediach zapanowała rozpacz.

„Jakie to gorzkie! Nasze letnie, bajkowe marzenie zostało dramatycznie zniszczone! Drodzy piłkarze, cierpimy razem z wami! To była dramatyczna walka, którą oglądało 51 tysięcy widzów na stadionie w Stuttgarcie oraz miliony fanów w telewizji” – można przeczytać w relacji dziennika "Bild".

Inni dziennikarze natomiast zwracają uwagę na to, że Hiszpania w brutalny sposób zakończyła karierę Toniego Kroosa. Ten bowiem żegna się z futbolem właśnie po Euro 2024. „Krótko przed końcem dogrywki Merino zakończył marzenia Niemiec o mistrzostwie Europy oraz karierę Kroosa” – napisał „Kicker”.

Grą Hiszpanów do samego końca zachwyca się portal sport1.de, który także pisze o thrillerze bez happy endu dla Niemców. „W dogrywce nastąpiło potężne uderzenie Hiszpanii. To był thriller z gorzkim zakończeniem dla reprezentacji Niemiec. Marzenie o zdobyciu tytułu legło w gruzach” – podkreślono na portalu sport1.de.

Hiszpania powalczy o czwarty tytuł

Po pokonaniu Niemców La Furia Roja wciąż zachowuje szansę na czwarty tytuł mistrza Europy w historii, co dałoby samodzielne prowadzenie w klasyfikacji wszech czasów. Do tego potrzebne są jeszcze dwa kroki. Rywalem Hiszpanii w półfinale będzie Francja, która dotychczas nie zachwyca swoją grą, ale ma olbrzymią jakość w składzie. Ten mecz odbędzie się we wtorek, 9 lipca. Początek o godzinie 21:00.

