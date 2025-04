Londyn w szoku! Co za obrazki z meczu Legii Warszawa z Chelsea

O czym dokładnie mowa? Zarówno o tym, co na trybunach, jak i na boisku. Warto przypomnieć, że w pierwszym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Konferencji, warszawski zespół przegrał wyraźnie 0:3 z rywalem z Premier League. Już w pierwszych 45. minutach rewanżowego starcia polska drużyna zrobiła już jednak więcej aniżeli tydzień wcześniej.

Liga Konferencji: Zwycięstwo Legii Warszawa w Londynie. Popis na trybunach

Zacznijmy jednak od kibiców stołecznego klubu. Ci, w solidnej grupie pojawili się na londyńskim stadionie, wypełniając w komplecie liczbę miejsc, oferowaną ze strony Chelsea. Ostatecznie miało być takowych jeszcze więcej, ale zamknięto się w okolicy tysiąca – ze względu na kwestie bezpieczeństwa.

Dodatkowo trzeba zauważyć, że obecnie kibice Chelsea są w konflikcie po słowach szkoleniowca The Blues. Ten wskazał winnych właśnie na trybunach Stamford Bridge, w kontekście ostatnich ligowych niepowodzeń. Odpowiedź ze strony fanów londyńskiego klubu jest jednoznaczna – bojkot, za sprawą którego w czwartkowy wieczór sporo jest wolnych miejsc. A to, w połączeniu z dopingiem kibiców Legii, daje akustyczne wrażenie, jakby to warszawianie mieli po swojej stronie większe wsparcie.

Widać to zresztą i słychać, co można zauważyć choćby za sprawą pokazywania sektora gości, co kilkanaście minut, bawiącego się w najlepsze. I też niekoniecznie w pełnej garderobie. Po minach kibiców Chelsea widać, że są w lekkim szoku.

Na boisku zaczęło się za to sensacyjnie, bo od prowadzenia Legii 1:0 po wykorzystanym rzucie karnym już w 10. minucie spotkania. Gola zdobył Tomas Pekhart. Doświadczony napastnik Legii dostał szansę od trenera Goncalo Feio, co więcej, otrzymując opaskę kapitańską w starciu w Londynie.

Gospodarze zdołali wyrównać za sprawą trafienia Marca Cucurelli. Hiszpan w 33. minucie zamknął składną akcję gospodarzy, wykazując się czujnością – niczym napastnik.

Legia z pewnością podeszła jednak do rewanżu w Londynie z zupełnie innym nastawieniem. Oczywiście trzeba pamiętać o bardzo komfortowym położeniu piłkarzy Chelsea, mając 3:0 z pierwszego spotkania, ale warszawianie próbują postawić się faworytowi dwumeczu – a nawet całego sezonu Ligi Konferencji.

Co więcej, w drugich 45. minutach Legia zdołała zdobyć drugiego gola, ostatecznie domykając spotkanie w Londynie swoim zwycięstwem. Trafienie na wagę bardzo cennego sukcesu, głównie pod względem mentalnym – ale i punktów rankingowych UEFA – zdobył obrońca Steve Kapuadi.

Dodajmy, że w rewanżu ćwierćfinału LK z bardzo dobrej strony pokazała się również Jagiellonia Białystok. Mistrzowie Polski co prawda nie zdołali odrobić strat dwumeczu z Betisem, ale ostatecznie zremisowali z rywalem z Sewilli 1:1. Patrząc na boiskowe wydarzenia, w Białymstoku można się było nawet pokusić o odrobienie wyniku (0:2) z terenu klubu z LaLiga. Ale na pewno zespół trenera Adriana Siemieńca może być zadowolony ze swojej postawy w starciu z tak klasowym przeciwnikiem.

