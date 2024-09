Przerażający widok. To zdjęcie stadionu pokazuje skalę dramatu w Stroniu Śląskim

Tysiące mieszkańców Polski przeżywa w ostatnich dniach prawdziwy dramat. Wiele miasteczek, miast i wsi zostało zalanych w wyniku powodzi. Niektórzy zaczynają liczenie strat, a inni z kolei czekają jeszcze na przyjście fali wezbraniowej. Żywioł zniszczył domy, miejsca kultury, ale także infrastrukturę sportową. Do poszkodowanych dotarło już sporo darów, prowadzone są też wciąż zbiórki finansowe.

Tragedia w Stroniu Śląskim

Wśród miast, które najbardziej ucierpiały w powodzi jest Stronie Śląskie. Woda dosłownie porywała tam domy i samochody. Teraz w internecie są pokazywane zdjęcia, na których widać zniszczone ulice. To wręcz widok jak z horroru. Skalę dramatu można zaobserwować również na stadionie piłkarskim. Na nim na co dzień swoje mecze w A Klasie grupie Wałbrzych III rozgrywa KS Kryształ.

W środę fotografię z obiektu w Stroniu Śląskim opublikował prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej oraz wiceprezes Dolnośląskiej Federacji Sportu Andrzej Padewski. Można ją zobaczyć poniżej.

Wojsko dotarło do Stronia

Do Stronia Śląskiego przybywa coraz więcej żołnierzy, którzy pomogą zapewne nie tylko w sprzątaniu popowodziowym, lecz również będą zwalczać szabrowników. Nie ma co ukrywać, że na zalanych terenach pojawiło się mnóstwo złodziei, którzy próbują się wzbogacić na ludzkich dramatach.

Walka trwa także w innych miejscowościach. Powódź już jakiś czas temu dotarła do województwa lubuskiego. We Wrocławiu natomiast poprzedniego dnia i nocy można było zaobserwować potężną mobilizację mieszkańców, którzy pomagali umacniać wały przeciwpowodziowe. Do ważnych celów zostały użyte dwa ważne wrocławskie stadiony (Stadion Olimpijski i Tarczyński Arena). Mowa tutaj o punkcie do odbierania worków z piaskiem. Pozostaje wierzyć, że woda nie wyrządzi już więcej szkód.

Czytaj też:

Ukraiński piłkarz oberwał w starciu z Polakiem. To zdjęcie mówi wszystkoCzytaj też:

Fala powodziowa dotarła do Wrocławia. „Trudna noc”