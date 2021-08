Piłkarz Bayernu napisał list do paraolimpijskiej reprezentacji uchodźców. „Najodważniejsza drużyna”

Alphonso Davies urodził się 2 listopada 2000 roku w obozie dla uchodźców, gdzie spędził pierwsze pięć lat swojego życia. Dopiero po tym czasie jego rodzina została przeniesiona do Kanady. Piłkarz Bayernu jako ambasador organizacji charytatywnej ONZ UNHCR wystosował list do uchodźców, którzy już 24 sierpnia w czwartek rozpoczną swoje zmagania na igrzyskach paraolimpijskich w Tokio.

„Najodważniejsza drużyna na świecie”

„Nie każdy rozumie, przez co przeszliście, ale ja tak. Między innymi takie przeżycie uczyniło mnie tym, kim jestem dzisiaj” – napisał Davies. „Poznałem wasze historie, wiem co musieliście doświadczyć, by być tu gdzie teraz. Jesteście najodważniejszą drużyną na świecie” – stwierdził piłkarz Bayernu Monachium.

„Jesteście wzorem do naśladowania” – stwierdził w liście zawodnik. „Wasz występ w Tokio zmieni życie niejednemu człowiekowi. To dzięki wam młodzi ludzie będą marzyć o zostaniu sportowcem, a uchodźcy uwierzą, że skoro wy możecie, oni też dadzą radę” – dodał piłkarz.

W igrzyskach paraolimpijskich weźmie udział około 4400 zawodników, którzy będą konkurować w 22 dyscyplinach. Paraolimpijska reprezentacja uchodźców pojechała do Tokio w sześcioosobowym składzie: dwóch Syryjczyków, dwóch Irańczyków, Afgańczyk i zawodnik z Burundi.

twitterCzytaj też:

Grzegorz Krychowiak obiektem kpin byłego klubu. Kibice stanęli w obronie reprezentanta Polski