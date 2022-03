Robert Lewandowski podczas treningu doznał urazu. Są nowe informacje ws. reprezentanta Polski

Przypomnijmy, Robert Lewandowski doznał urazu podczas treningu Bayernu Monachium przeprowadzonego we wtorek 15 marca. Snajper Bawarczyków poślizgnął się przy próbie oddania strzału i upadł na murawę, a po chwili opuścił boisko. Przeprowadzone badania wykazały, że 33-latek na szczęście nie doznał poważnego urazu. To cieszy szczególnie w kontekście zbliżającego się finału baraży przed mistrzostwami świata, który zostanie rozegrany już 29 marca.

Bundesliga. Robert Lewandowski znów trenuje

Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl informował, że kapitana kadry czeka dwudniowa przerwa. I faktycznie, Lewandowski po dwóch dniach pojawił się na treningu mistrza Niemiec. Jak przekazał Florian Plettenberg ze Sky Sport News, Polak trenował indywidualnie, a do treningów z zespołem wrócili już Manuel Neuer, Goretzka i Tolisso.

Jeśli wierzyć doniesieniom dziennika „Kicker”, snajper Bayernu będzie mógł zagrać w sobotnim meczu z Unionem Berlin. Obecność Polaka może okazać się kluczowa, ponieważ Bawarczycy w ostatnich kolejkach i tak mają problem z regularnym punktowaniem. Remisy z Bayerem Leverkusen i Hoffenheim przy zwycięstwach Borussii Dortmund sprawiły, że podopieczni Marco Rose tracą już tylko cztery punkty do rywala z Bayernu. Każde kolejne ligowe potknięcie doprowadzi do bardzo nerwowej końcówki sezonu, do czego Bayern z pewnością nie chce dopuścić.

Bez Lewandowskiego na Szkocję?

Niewykluczone, że po meczu z Unionem Berlin Lewandowskiego czeka dłuższa przerwa od gry. Wiele wskazuje na to, że 33-latek nie zagra w towarzyskim spotkaniu ze Szkocją zaplanowanym na 24 marca. – Zobaczymy, co będzie z Robertem Lewandowskim, mam w pamięci tę sytuację z meczu na Legii z Andorą, kiedy Robert zagrał, a potem nie mógł wystąpić z Anglią. Decyzję podejmiemy na zgrupowaniu, będę z nim rozmawiał o tym, jak on widzi tę sytuację – tłumaczył Czesław Michniewicz wywiadzie dla serwisu Łączy nas piłka.

