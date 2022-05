Legendarny piłkarz stanął w obronie Roberta Lewandowskiego. Wbił szpilkę Bayernowi

Saga transferowa związana z odejściem Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium rozkręca się z dnia na dzień. W poniedziałek, 30 maja podczas konferencji prasowej reprezentacji Polski przed spotkaniami w Lidze Narodów 33-letni napastnik dolał oliwy do ognia. – Na dziś pewne jest jedno: moja wspólna historia z Bayernem dobiegła końca. Po tym wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, nie wyobrażam sobie dalszej dobrej współpracy z bawarskim klubem. Zdaję sobie sprawę z tego, iż transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron – wypalił, czym zaskoczył dziennikarzy.

Lothar Matthaus broni Roberta Lewandowskiego

Ostra i stanowcza wypowiedź „Lewego” o swojej przyszłości i ewentualnym transferze do Barcelony wywołała medialną burzę, szczególnie w Niemczech. Postawę kapitana naszej kadry, który otwarcie przyznaje, że chce odjeść z klubu, skrytykowało wielu ekspertów. Jednak są też tacy, jak Lothar Matthaus, który wziął Polaka w obronę, starając się wytłumaczyć Roberta Lewandowskiego. – Rozumiem go. Zawodowiec zauważa, że w klubie coś się zmienia, że zaplecze się wykrusza, że pewne rzeczy nie są takie, do jakich się przywykło – powiedział w rozmowie z niemieckim Sky.

Legendarny zawodnik dodał także, że jest to niepokojący sygnał, ponieważ coraz więcej piłkarzy chce odejść z Bayernu Monachium, co w przeszłości było nie do pomyślenia. Zauważył, że nie jest to tylko polski napastnik, ale i Serge Gnabry, a wcześniej odszedł Niklas Suele, czy też David Alaba.

Lothar Matthaus uważa deprecjonowanie Barcelony za zupełnie niepotrzebne. Nawet jeśli Katalończycy nie mogą zaoferować więcej pieniędzy niż Die Roten, to według niego drużyna ta ma ogromny potencjał. – Barcelona ma młodego, aspirującego i bardzo dobrego trenera w Xavim. Buduje skład, w którym Lewandowski ma odgrywać główną rolę. Przybyłby, gdy w drużynie wszystko może się poprawić. Zastałby obiecującą drużynę. Po dziewięciu latach i niezliczonych tytułach, pobitych rekordach i wszystkim, co udało się osiągnąć, jest to co najmniej fajne wyzwanie – powiedział.

