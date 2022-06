Błyskawiczna reakcja niemieckich dziennikarzy ws. Cristiano Ronaldo. Nie mają wątpliwości

Robert Lewandowski nadal zamierza opuścić Bayern Monachium. 33-latek otwarcie to zadeklarował. Mimo że jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez rok, jest zdeterminowany, aby przekonać działaczy bawarskiego zespołu do sprzedania go. Napastnik chce odejść do FC Barcelony, która już nawet złożyła dwie oferty, lecz żadna z nich nie została pozytywnie rozpatrzona przez mistrzów Niemiec.

Cristiano Ronaldo może zastąpić Roberta Lewandowskiego w Bayernie

Szefowie Die Roten uparcie twierdzą, że „Lewy” zostanie w drużynie na kolejny sezon. Hasan Salihamidzić i Oliver Kahn praktycznie codziennie dementują plotki dotyczące kapitana reprezentacji Polski. Nie zamierzają sprzedawać swojej największej gwiazdy, jednak gdyby tak się stało i 33-latek ostatecznie odszedłby do Dumy Katalonii, media znalazły Bayernowi Monachium godnego następcę. W piątek, 24 czerwca hiszpański dziennik „AS” poinformował, że do zespołu z Bawarii może trafić Cristiano Ronaldo.

Portugalczyk myśli o opuszczeniu Manchesteru United. Wpływ ma na to brak awansu do Ligi Mistrzów, a także bierność na rynku transferowym. Co więcej, dziennikarze uważają, że gwiazdor jest gotowy na obniżkę swojej kosmicznej pensji, nawet do 8-10 milionów euro za sezon.

Niemieccy dziennikarze reagują na plotki. Ucinają temat

Informacja podana przez hiszpańską prasę wzbudziła wielkie emocje. Nic w tym dziwnego, bowiem Cristiano Ronaldo przechodzący do Bayernu Monachium, byłby bez wątpienia hitem transferowym tego okna transferowego. Doniesienia mediów z Półwyspu Iberyjskiego jednak szybko zostały zweryfikowane przez niemieckich dziennikarzy. Christian Falk z „Bilda” oraz Florian Plettenberg ze „Sky Sports Deutschland” zdementowali tę plotkę. Obaj doskonale orientują się w realiach mistrzów Niemiec i według nich na ten moment nie ma tematu przyjścia do klubu słynnego Portugalczyka.

