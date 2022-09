Rafał Gikiewicz nie przedłuży kontraktu z Augsburgiem? Jest reakcja ze strony klubu

Rafał Gikiewicz został bohaterem Augsburga w siódmej kolejce Bundesligi. Polak znacząco przyczynił się do zwycięstwa z Bayernem Monachium. Z racji tego, że jego kontrakt zbliża się do końca, został zapytany o jego przedłużenie. Bramkarz nie odpowiedział w jednoznaczny sposób, sugerując, że to był może jego ostatni mecz z mistrzem Niemiec u siebie. Te słowa spotkały się z reakcją klubu.

W ostatniej kolejce Rafał Gikiewicz znacznie przyczynił się do zwycięstwa z Bayernem Monachium na stadionie Augsburga, które dla podopiecznych Enrico Maassena było w tym sezonie pierwszym – dość niespodziewanym – triumfem u siebie. Rafał Gikiewicz przedłuży kontrakt z Augsburgiem? Bramkarzowi po tym sezonie kończy się kontrakt z Augsburgiem. Dziennikarze „Kickera” zapytali Rafała Gikiewicza o to, czy przedłuży kontrakt z klubem. – Zobaczymy, co się stanie 14 listopada – odpowiedział. Riposta Polaka jest związana z tym, że według plotek Augsburg ma być zainteresowany 24-letnim Finnem Dahmenem z Mainz. – Wtedy mogą zdobyć młodszego bramkarza. Czytałem, że jestem za stary – podkreślił. Rafał Gikiewicz: Może to był mój ostatni mecz domowy z Bayernem Bramkarz dopytywany, dlaczego jednoznacznie nie odpowiedział, czy chciałby przedłużyć kontrakt z obecnym pracodawcą, odpowiedział, że stara się cieszyć każdym meczem. Nie wiem, co wydarzy się latem. Może to był mój ostatni mecz domowy z Bayernem, nie znam siebie – stwierdził. Reakcja władz Augsburga na słowa Gikiewicza Na te słowa zareagowały władze Augsburga, które poinformowały dziennikarzy Kickera, że planują rozmowy na temat nowego kontraktu dla Rafała Gikiewicza. Według kierownika sportowego Stefana Reutera miałyby się one odbyć „we właściwym czasie”. Jesteśmy z nim bardzo szczęśliwi – podkreślił. FC Augsburg po siedmiu kolejkach zajmuje 11 miejsce w tabeli Bundesligi z dziewięcioma oczkami na koncie. Piłkarze z WWK Areny wygrali trzy spotkania z Bayernem Monachium, Bayerem Leverkusen i Werderem Brema. Następny mecz Gikiewicz i spółka rozegrają w niedzielę 2 października z Schalke 04. Czytaj też:

