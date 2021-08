Cracovia ma już na koncie trzy porażki. Teraz o punkty powalczy z Jagiellonią

Remis z Górnikiem Łęczną i porażki ze Śląskiem Wrocław, Lechem Poznań oraz Lechią Gdańsk. Tak prezentuje się bilans spotkań Cracovii, która z jednym punktem na koncie zamykała tabelę Ekstraklasy przed startem piątej rundy. Zawodnicy prowadzeni przez Michała Probierza szansę na odbicie się od dna dostaną w meczu z Jagiellonią Białystok. Tutaj o punkty będzie jednak niezwykle trudno.

Jagiellonia do ostatniej kolejki pozostawała niepokonana. Remis z Lechią oraz wygrane z Rakowem i Termalicą sprawiły, że podopieczni Ireneusza Mamrota znaleźli się w czołówce stawki po trzech kolejkach. Później jednak do Białegostoku przyjechał Górnik Zabrze, który boleśnie obnażył słabości gospodarzy. Ci mieli tydzień, by poprawić grę w defensywie, która w starciu z Górnikami pozostawiała wiele do życzenia.

Cracovia – Jagiellonia. Transmisja meczu

Spotkanie Cracovia – Jagiellonia Białystok zaplanowano na sobotę 21 sierpnia. Mecz rozpocznie się o godz. 17:30, a transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport oraz w internetowym serwisie tej stacji.

Czytaj też:

Liga Konferencji. Raków pokonał KAA Gent! Wicemistrz Polski z zaliczką przed rewanżem