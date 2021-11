Boniek skomentował sytuację Legii Warszawa. Wymowne słowa byłego prezesa PZPN

Legia Warszawa przegrała z Napoli już drugi mecz w Lidze Europy, ale wciąż ma szanse na awans do fazy pucharowej. Patrząc jednak na dyspozycję mistrzów Polski, trudno zakładać optymistyczne scenariusze przed rewanżowymi starciami z Leicester City i Spartakiem Moskwa. Jeszcze mniej ciekawie przedstawia się sytuacja Wojskowych w Ekstraklasie, gdzie przed startem 14. kolejki zajmują miejsce w strefie spadkowej. To właśnie do tej sytuacji nawiązał w mediach społecznościowych były szef PZPN.

Zbigniew Boniek po meczu z Napoli zauważył na Twitterze, że Legia „jako jedyna broni honoru polskiej piłki w europejskich pucharach, więc trochę respektu się należy” . „Ale gdy patrzę, ze nawet wygrywając dwa zaległe mecze są dalej dwa punkty za Stałą Mielec to coś poszło jednak nie tak” – dodał.

Ekstraklasa. Legia ma zaległe mecze

Wspomniane zaległe mecze to efekt występów Legii w europejskich pucharach, a władze klubu dwukrotnie występowały do Ekstraklasy o przełożenie spotkań tak, by nie kolidowały z przygotowaniami do meczów z zagranicznymi zespołami. Mistrzowie Polski mają do rozegrania spotkania z Termaliką Nieciecza i Zagłębiem Lubin.

Jak słusznie zauważył były prezes PZPN, nawet komplet punktów w tych dwóch spotkaniach nie poprawi znacznie sytuacji Legii, która od początku sezonu przegrała już osiem spotkań ligowych. To z dziewięcioma punktami na koncie plasuje podopiecznych Marka Gołebiewskiego w dolnej części tabeli, za takimi drużynami jak Cracovia, Stal Mielec czy Termalica.

