Zbigniew Boniek wymownie skomentował mecz Legii. „No to czekam”

Legia Warszawa udanie zrehabilitowała się za odpadnięcie z Ligi Europy i porażkę z Wisłą Płock, wysoko ogrywając Zagłębie Lubin. Po wygranej 4:0 głos w mediach społecznościowych zabrał Zbigniew Boniek, który dodał krótki wpis. „No to czekam kiedy i kto pierwszy podziękuje »kibicom« za doping” – napisał były prezes PZPN.

Ekstraklasa 2021/2022. Pseudokibice pobili piłkarzy

Boniek tym samym nawiązał do ostatniego incydentu z udziałem pseudokibiców Wojskowych, którzy po meczu w Płocku wtargnęli do autokaru wiozącego zawodników Legii i zaatakowali kilku z nich. Po tym wydarzeniu Maciej Iwański z TVP Sport poinformował, że Mahir Emreli, Rafael Lopes i Luquinhas rozważają rozwiązanie kontraktów ze stołecznym klubem. To właśnie ci zagraniczni zawodnicy mieli paść ofiarą agresji ze strony „fanów” mistrza Polski.

Podczas meczu z Zagłębiem stało się z kolei jasne, że kibice przestali tolerować działaczy Legii. Co jakiś czas fani zgromadzeni na trybunach wykrzykiwali obraźliwe hasła pod adresem prezesa i właściciela klubu, czyli Dariusza Mioduskiego oraz Radosława Kucharskiego, który pełni funkcję dyrektora sportowego Wojskowych. „Oberwało się” także Tomaszowi Zahorskiemu będącego członkiem zarządu.

Ekstraklasa 2021/2022. Trener Legii po meczu z Zagłębiem

Po meczu z Zagłębiem Lubin Aleksandar Vuković podkreślił, że jego podopieczni odnieśli bardzo ważne zwycięstwo. – Wiemy, w jakiej sytuacji jest drużyna. Dzisiaj po prostu musieliśmy wygrać, niezależnie w jakim stylu – podkreślił szkoleniowiec Wojskowych. – W niektórych momentach mieliśmy też trochę szczęścia. Pamiętam, że ta drużyna wcześniej tego szczęścia nie miała. Dzisiaj sobie na to zasłużyliśmy – dodał.

