Złe informacje dla kibiców Pogoni Szczecin. Gwiazdor może odejść już zimą

Wydaje się, że odejście Kacpra Kozłowskiego z Pogoni Szczecin jest kwestią czasu i wiele wskazuje na to, że będzie to odejście definitywne. Władze klubu wprawdzie liczyły na to, że reprezentant Polski uda się na wypożyczenie zwrotne i wiosną będzie wciąż występował w barwach Portowców, ale takim rozwiązaniem nie jest zainteresowany przyszły pracodawca 18-latka – podaje „Przegląd Sportowy”.

Kacper Kozłowski od kilku tygodni łączony jest z Brighton & Hove Albion, w barwach którego występuje Jakub Moder. Jednym z możliwych scenariuszy był ten, w którym młody gracz Pogoni Szczecin podpisałby kontrakt z nowym klubem już w styczniu, a następnie na zasadzie wypożyczenia dokończyłby sezon w Ekstraklasie. Problem w tym, że na takie rozwiązanie prawdopodobnie nie zgodzi się przyszły pracodawca reprezentanta Polski. Transfery. Kacper Kozłowski wkrótce zmieni klub? „Przegląd Sportowy” przypomina, że piłkarze podpisujący kontrakt z angielskimi klubami muszą uzyskać pozwolenie na pracę, które wydawane jest m.in. na podstawie osiągnięć poprzedniego klubu danego zawodnika oraz poziomu ligi, w której występował. Jeśli Kozłowski wiosną grałby dalej w Pogoni, mógłby nie uzyskać wystarczającej liczby punktów, ponieważ Ekstraklasa nie jest europejską potęgą. Po drugie, władze Brighton mogą obawiać się także o względy czysto sportowe. Premier League znacznie odbiega poziomem od polskiej ligi, a graczowi Pogoni trudno byłoby przygotować się na grę na Wyspach, rywalizując na boiskach Ekstraklasy. Co więcej, z doniesień „PS" wynika, że sam Kozłowski chciałby już zimą dołączyć do nowego klubu. Transfery. Przedstawiciel Pogoni komentuje Jedyną stroną zainteresowaną zatrzymaniem 18-latka na rundę wiosenną w Pogoni wydają się władze Portowców. To zresztą nie dziwi, ponieważ klub ze Szczecina zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli i wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Polski. Odejście Kozłowskiego, który jest jednym z liderów zespołu, byłoby znacznym osłabieniem drużyny. Wiele wskazuje na to, że już niebawem dowiemy się, jakie decyzje zostaną podjęte w sprawie Kozłowskiego. – W temacie Kacpra od dłuższego czasu toczą się różne rozmowy. Jego przyszłość wyjaśni się już wkrótce – przyznał Dariusz Adamczuk, szef pionu sportowego Dumy Pomorza, w wywiadzie opublikowanym na stronie klubu. Czytaj też:

