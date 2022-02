Lech Poznań potwierdził wypożyczenie Dawida Kownackiego. Zawodnik wraca po pięciu latach

Lech Poznań znajduje się przed wiosenną rundą Ekstraklasy na pierwszym miejscu w tabeli. Podopieczni Macieja Skorży mają na swoim koncie 41 punktów i o cztery oczka wyprzedzają drugą Pogoń Szczecin. W ramach wsparcia dążenia do mistrzostwa Polski Kolejorz zdecydował się na wypożyczenie swojego wychowanka Dawida Kownackiego.

Wielki powrót do Ekstraklasy. Lech Poznań wypożyczył Kownackiego

W 2017 roku Dawid Kownacki trafił na zasadach transferu definitywnego do włoskiej Sampdorii. Tam mimo początkowych sukcesów nie zdołał rozwinąć swojej kariery. Ścieżki losu zaprowadziły go do Fortuny Duesseldorf, gdzie również niestety nie zdołał na stałe zagrzać sobie miejsca w podstawowym składzie. Napastnik wraca do Lecha Poznań w ramach wypożyczenia. Z racji tego, że jest wychowankiem Kolejorza, można powiedzieć, że wraca do siebie.

– Na pewno jest to dla mnie powrót do domu, bo tutaj się wychowałem i można powiedzieć, że w klubie znam właściwie każdą ścianę. Wchodząc tutaj ponownie, od razu poczułem się jak u siebie, zwłaszcza że w zespole jest sporo osób, z którymi współpracowałem będąc wcześniej w Lechu. Nie powinienem więc mieć żadnych problemów, żeby wkomponować się do drużyny – powiedział Kownacki w rozmowie z klubowymi mediami.

Dla Lecha Poznań mistrzostwo Polski w sezonie 2021/22 jest priorytetem – Kolejorz obchodzi w tym roku stulecie klubu i wygranie tego trofeum byłoby pięknym z perspektywy drużyny uhonorowaniem jubileuszu. Transfer napastnika, uznawanego niegdyś za jednego z najlepszych napastników młodego pokolenia w Polsce, ma walnie przyczynić się w zdobyciu mistrzostwa kraju.

