Znamy już wszystkich półfinalistów Pucharu Polski! Ostatnim z nich jest Legia Warszawa

W półfinale Fortuna Pucharu polski zameldował się już obrońca tytułu Raków Częstochowa, sensacja turnieju Olimpia Grudziądz i obecny lider Ekstraklasy Lech Poznań. Do tego zacnego grona dołączyła w środę wieczorem Legia Warszawa, która oprócz walki o utrzymanie, bardzo stara się o wygranie krajowego pucharu, który dałby Wojskowym szansę na grę w europejskich pucharach.

Josue „zapakował” bramkę na 1:0

Całe spotkanie było prowadzone pod dyktando Legii Warszawa, która już w 22. minucie objęła prowadzenie. Gola na 1:0 zdobył Josue, który sprzed pola karnego „zapakował” piłkę do siatki bramkarza Górnika Łęczna. Nie można powiedzieć, że goście nie mieli w ogóle sytuacji. W każdym z przypadków brakowało jednak zawodnikom z Łęcznej dokładności w przyjęciu i precyzji w finalizacji akcji. Mimo prowadzenia Legia również nie zachwycała wykończeniem. Parę razy piłka niewiele minęła się z linią bramkową rywali.

W drugiej części spotkania Górnik Łęczna miał parę okazji, by wyrównać stan spotkania i przedłużyć marzenia o awansie do półfinału Fortuna Pucharu Polski. Legia Warszawa mogła podczas drugich 45 minut wielokrotnie dziękować swoim przeciwnikom, że wynik spotkania nadal wynosi 1:0 i promuje Wojskowych do półfinału.

Tymczasem w 85. minucie spotkanie wynik praktycznie zamknęli gospodarze, którzy przypuścili zabójczą kontrę. Piłkę do przodu „pociągnął” Josue i w ostatniej chwile przekazał ją pod nogi Ernesta Muciego. Ten technicznym strzałem pewnie pokonał bramkarza, na parę minut przed końcem spotkania zapewniając Legionistom awans do półfinału Fortuna Pucharu Polski. Mecz zakończył się wyniki 2:0.

