Były reprezentant w ostrych słowach o grze Lecha Poznań. Mówił o szambie i kompromitacji kraju

Lech Poznań w fatalnym stylu rozpoczął nowy sezon. Mistrzowie Polski polegli w dwóch pierwszych ligowych meczach, a do tego odpadli z eliminacji Ligi Mistrzów już w pierwszej rundzie, kompromitując się w rewanżowym starciu z Karabachem Agdam (1:5). Przegrali też w Superpucharze Polski z Rakowem Częstochowa. Co więcej, doznali zawstydzającej porażki w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Zawodnicy Kolejorza przegrali z mistrzem Islandii Vikingurem 0:1. Było to bardzo słane spotkanie w ich wykonaniu. Przy odrobinie więcej szczęścia zwycięstwo Islandczyków mogło być bardziej okazałe. Oczywiście lechici wciąż mają szanse na awans do kolejnej rundy, ale wynik ten odbił się szerokim echem.

Jacek Kazimierski mocno o grze Lecha Poznań. „Kompromitują Polskę”

Głos zabrało wielu ekspertów, którzy nie pozostawili na piłkarzach Lecha Poznań suchej nitki. Do grupy krytyków postanowił dołączyć Jacek Kazimierski. Były reprezentant Polski w dosadnych słowach wypowiedział się o grze mistrzów Polski.

– Albo szambo wylało i wyszło na jaw, że w klubie nie ma chemii pomiędzy zawodnikami i trenerem oraz korespondencji na linii zarząd - szkoleniowiec. Pewnie, że porażka z pasterzami z Islandii boli, ale dla mnie szczytem żenady było, jak dostali piątkę od Karabachu. Lech, zamiast reprezentować nasz kraj, kompromituje go — powiedział w rozmowie z „Faktem”.

Jacek Kazimierski winą za takie, a nie inne wyniki drużyny z Wielkopolski obarczył szkoleniowca Johna van den Broma. Jednocześnie podkreślił, że jego zdaniem, gdyby trenerem Kolejorza dalej był Maciej Skorża, piłkarze prezentowaliby się zdecydowanie lepiej.

– Skorża doprowadził Kolejorza do mistrzostwa… Wygranie polskiej ligi to nie jest wielka sztuka, ale pracowałem z Maćkiem w Wiśle Kraków i jestem pewien, że nie dopuściłby do tego, żeby Lech grał taką padlinę jak obecnie – podsumował.

