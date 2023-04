Lider Legii Warszawa może odejść. Podał termin decyzji

Legia Warszawa notuje znacznie lepszy sezon w porównaniu z poprzednim. Zespół Kosty Runjaicia zadomowił się na podium Ekstraklasy, nie oddając drugiego miejsca. Choć strata do Rakowa jest dosyć duża, to przewaga nad Lechem jeszcze większa. Ważnym punktem zespołu jest Portugalczyk Josue. Pełniący funkcję kapitana warszawian ma ważny kontrakt tylko do 30 czerwca 2023 roku.

Lider Legii Warszawa zdradził termin decyzji dot. przyszłości

Krótki czas umowy sprawił, że zawodnik już w styczniu mógł bez przeszkód negocjować z innym klubem i podpisać kontrakt na następny sezon. Josue póki co nie zdradził swoich planów. Chce skupić się na walce z Legią o triumf w Pucharze Polski i miejscu na podium PKO Ekstraklasy. W programie „Liga+Extra” na antenie Canal+ dziennikarze postanowili dowiedzieć się więcej o przyszłości pomocnika od samego bohatera. Ten z jednej strony podkreślił jak dobrze czuje się w stolicy kraju, lecz z drugiej nie chciał przedstawić decyzji. Zapewnił jednak, że wszyscy poznają ją po zaplanowanym na 2 maja finale Pucharu Polski.

– Nie wiem jeszcze, co zrobię. Dobrze czuję się w Warszawie. Nie lubię tylko jednej rzeczy, pogody. Nie prowadziłem żadnych rozmów dotyczących przyszłości ani z agentem, ani z żoną. Bez niej nie chcę podejmować żadnych decyzji. Przyjdzie na to pora po finale Pucharu Polski. Usiądziemy, porozmawiamy i wtedy zdecydujemy – powiedział 32-latek.

Kariera Josue w Legii Warszawa

Josue trafił do Legii Warszawa z Hapoelu Beer Sheva dwa lata temu. W przeszłości występował m.in. w Porto, Bradze czy Galatasaray. Do dziś wystąpił w 76 spotkaniach. Zdobył 16 bramek, a także zanotował 26 asyst. Czterokrotny reprezentant Portugalii przed początkiem obecnego sezonu przejął opaskę kapitana drużyny.

Czytaj też:

Fernando Santos nieobecny na hitach w Poznaniu i Warszawie. „Przykro mi to mówić…”Czytaj też:

Piłkarze Lecha odpierają zarzuty o promowanie dopingu. „Popieramy i wspieramy Bartka”