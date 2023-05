Kontrowersyjny zapis w regulaminie Ekstraklasy zostanie utrzymany. Zasady mogą ulec zmianie

W ostatnich miesiącach w polskich mediach oraz mediach społecznościowych rozgorzał temat zapisu o młodzieżowcu, który widnieje w regulaminie PKO BP Ekstraklasy. W jego świetle kluby muszą spełnić wymagane limity, zakładające rozgrywane mecze przez młodocianych zawodników w pierwszych jedenastkach. Kontrowersje sprawiły, że wielu ludzi zaczęło zastanawiać się nad sensem tego przepisu. Mimo wielu sprzeciwów prawdopodobnie zostanie on utrzymany.

Nieoficjalnie: Przepis o młodzieżowcu w PKO BP Ekstraklasie zostanie utrzymany

Kary finansowe dotkną kilka zespołów PKO BP Ekstraklasy, które w powoli przemijającym już sezonie nie umiały się wywiązać z zapisu o młodzieżowcu. Według informacji przekazywanych przez serwis „Weszło”, przepis ten zostanie utrzymany w regulaminie ligowym również w następnym sezonie. Ponadto obowiązywać ma również system kar oraz limity dotyczące konkretnej liczby minut, które młodzieżowcy muszą spędzić na murawie. W bieżącym sezonie prezentowało się to tak:

3 mln zł kary — w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry 999 minut lub krótszym,

2 mln zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 1000 do 1999 minut,

1 mln zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2000 do 2499 minut,

0,5 mln zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2500 do 2999 minut.

Przepisy mogą jeszcze ulec zmianie

Ten sam portal donosi, że przytoczone powyżej zapisy mogą ulec zmianom. W następnym sezonie status młodzieżowca będzie obowiązywać zawodników z roczników 2002 i poniżej. W sezonie 2022/23 najczęściej młodzieżowców wystawiało do gry Zagłębie Lubin, dzięki czemu zostaną wynagrodzeni kwotą 3,25 mln zł.

Warto dodać, że ten sam przepis dotyczyć będzie również niższe ligi. W Fortuna 1. lidze drużyny będą miały obowiązek wystawiania co najmniej jednego młodzieżowca z rocznika 2003 lub młodszego, w eWinner 2. lidze dwóch, a w 3. lidze trzech. To samo będzie dotyczyć rozgrywek Fortuna Pucharu Polski, w którym kluby będą musiały wystawić co najmniej jednego młodocianego zawodnika. W PKO BP Ekstraklasie ta liczba będzie dowolna.