To oni sprzedali Roberta Lewandowskiego. Teraz sami wylecieli z Bayernu Monachium

To była szaleńcza końcówka rozgrywek. W ostatniej kolejce Borussia Dortmund wypuściła z rąk niemal pewne mistrzostwo Niemiec. Jak się okazało, w futbolu trzeba jednak dołożyć ostatnią cegiełkę, bo inaczej rywale wykorzystają jakiekolwiek potknięcie. Tak było w przypadku Bayernu Monachium, który zwyciężył w starciu z FC Köln (2:1) i wykorzystał zaledwie remis BVB z FSV Mainz (2:2).

„Bild”: Olivier Kahn i Hasan Salihamidzić pożegnali się z Bayernem

Feta z okazji 11. tytułu dla Monachium z rzędu została nieco zaburzona ze względu na zaskakujące wieści płynące z dobrze poinformowanych mediów. Dziennikarze „Bilda” donieśli, że wraz z końcem sezonu z pracą pożegna się duet Olivier Kahn oraz Hasan Salihamidzić. Obu panów nie uratował nawet fakt, że Bayer sięgnął po tytuł.

Warto przypomnieć, że Kahn i Salihamidzić, czyli odpowiednio prezes i dyrektor sportowy klubu, byli jednymi z głównych bohaterów transferów dokonywanych przez klub z Monachium. Można tu wymienić także sprzedaż Roberta Lewandowskiego do Barcelony, latem 2022 roku. Monachijczycy zarobili wówczas ok. 50 mln euro.

Bayern Monachium czeka nowa, lepsza przyszłość?

Jeśli wieści dotyczące Kahna i Salihamidzicia faktycznie się potwierdzą, a są przekazywane przez większość niemieckich mediów, to w Monachium zapowiada się nowe rozdanie. Następcą Kahna na stanowisku szefa klubu ma zostać Jan-Christian Dreese.

W przypadku Salihamidzicia jego następcą będzie Maximilian Koch. To jednak również medialne spekulacje. Informacje na ten temat zostaną zapewne wkrótce przekazane. Teraz czas na radość z sukcesu osiągniętego w szalonych okolicznościach. W Monachium i Dortmundzie zapewne nadal nie do końca wierzą w to, co się wydarzyło podczas sobotniego popołudnia 27 maja 2023 roku.

