Piłkarska Jesień. Piłka w grze

Rozgrywki PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2023/2024 ruszyły w piątek 21 lipca. Bierze w nich udział 18 zespołów. Wielkie powroty do elity zaliczyły ŁKS Łódź i Ruch Chorzów a grono beniaminków – dość sensacyjnie – uzupełniła Puszcza Niepołomice. Runda jesienna zakończy się w dniach 16-17 grudnia, a przerwa w rozgrywkach potrwa do 10-11 lutego. Zwieńczenie sezonu zaplanowano na 25-26 maja. Z ligi spadną trzy najgorsze drużyny.

Zanim wystartował nowy sezon Ekstraklasy, walkę o Ligę Mistrzów rozpoczął Raków Częstochowa. Mistrz Polski w pierwszej rundzie eliminacji pokonał Florę Tallinn 4:0 w dwumeczu i awansował do kolejnej fazy tego turnieju. Ponadto częstochowianie zmierzyli się ze zdobywcą Pucharu Polski – Legią Warszawa – w meczu o Superpuchar kraju. Powtórzył się scenariusz z majowego finału i zwycięzcę musiały wyłonić rzuty karne, w których ostatecznie lepsi okazali „Wojskowi”.

Nowe twarze w Ekstraklasie

Oba zespoły wystąpiły w nieco odmienionych składach za sprawą transferów, których dokonały w okienku transferowym. W samym lecie przed sezonem 2023/24 kluby PKO BP Ekstraklasy wydały 6 mln 220 tys. euro na 214 piłkarzy, co średnio na klub daje 345 556 tys. euro, a na zawodnika – niespełna 30 tys. euro.

Dla porównania, w sezonie 2022/23 w letnim i zimowym okienku kluby PKO BP Ekstraklasy wydały na łącznie 371 zawodników 9 mln 451 tys. euro, co średnio na klub daje 525 056 euro i 25 474 euro na zawodnika. Można więc stwierdzić, że w tym roku właściciele ekstraklasowych klubów wydadzą więcej pieniędzy za prawdopodobnie, mniej zawodników, co oznacza wyższe wydatki na jednego gracza.

W momencie prac nad niniejszym artykułem najdroższymi zawodnikami, którzy przyszli do PKO BP Ekstraklasy są Ali Gholizadeh, który trafił do Lecha Poznań za 1,8 mln euro oraz wzmacniający Raków Częstochowa John Yeboah (1,5 mln euro).

Jeszcze nie tak dawno właściciel Rakowa, Michał Świerczewski, zapowiadał, że niewiele wyda na transfery. – Na pewno nie będziemy szastać pieniędzmi. I będą to transfery raczej darmowe albo wypożyczenia z opcją wykupu. Nie będziemy wydawać takich pieniędzy jak do tej pory. Będziemy lepiej gospodarować środkami pieniężnymi i bardziej oszczędni. Monitorujemy zawodników na każdej pozycji – powiedział w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Tymczasem w bieżącym oknie transferowym „Medaliki” najpierw wyrównały swój rekord transferowy, kontraktując Stratosa Svarnasa z AEK Ateny za 800 tys. euro, a następnie prawie dwukrotnie go pobiły, ściągając Johna Yeboaha ze Śląska Wrocław. Ponadto latem pod Jasną Górę trafił za pieniądze Dawid Drachal (600 tys. euro) oraz Antonis Tsiftsis (100 tys.).

Ekstraklasa wypłaciła klubom więcej, niż planowała

Te transfery na pewno nie byłyby możliwe, gdyby nie wpływy z Ekstraklasy. W sezonie 2022/2023 łączne wypłaty dla 18 klubów uczestniczących w rozrywkach ligowych wyniosły ponad 240 mln zł, czyli o 10 mln zł więcej niż zakładał początkowy budżet. Kluby otrzymały też z ligi ponad 2,5 mln zł w formie barterów. Dodatkowo prawie 9 mln zł z wypracowanych środków ligowa spółka wypłaciła PZPN.

– Zwiększona pula finansowa to efekt inicjatyw marketingowych uzgodnionych w ciągu roku, które przełożyły się na ligowy budżet – informował w czerwcu 2023 roku Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy SA.

Największą kwotę uzyskał Raków Częstochowa – 27,63 mln. Druga w tabeli Legia Warszawa wzbogaciła się o 26,46 mln zł, a trzeci Lech Poznań – o 22,58 mln. Ponadto ogromną rolę w finansowaniu klubów sportowych, poza kibicami mają również sponsorzy, których w świecie futbolu nie brakuje.

Raków Częstochowa: Impossible is nothing

W 2019 roku Raków awansował do piłkarskiej elity w Polsce po 21 latach przerwy i natychmiast stał się jedną z wiodących ekstraklasowych drużyn. Od tej pory częstochowianie dwukrotnie zdobyli wicemistrzostwo, dwukrotnie wygrali Puchar Polski i dwukrotnie sięgnęli po Superpuchar Polski. W 2023 roku drużyna z Częstochowy osiągnęła największy sukces w swojej historii, kiedy wywalczyli mistrzostwo Polski, przyciągając potencjalnych inwestorów.

Przypomnijmy, od 2005 roku Raków Częstochowa występował na trzecim poziomie rozgrywkowym i w przeszłości nikt nie przypuszczał, że historia tak się potoczy. Jednak ostatnie lata w wykonaniu klubu wpisują się w motto nowego sponsora – „Impossible is nothing”.

Od 1 lipca mistrz Polski ogłosił współpracę z nowym sponsorem technicznym i dołączył do rodziny Adidasa. – Bardzo cieszymy się z możliwości ogłoszenia współpracy naszej marki z zespołem Mistrza Polski. Sukcesy piłkarzy Rakowa w ostatnich sezonach to doskonały przykład tego, że dla tej drużyny niemożliwe nie istnieje, a ciężka praca i pasja mogą przynieść niezwykłe owoce – powiedział po podpisaniu kontraktu Krzysztof Łuczakowski, dyrektor Sports Marketing Adidas EE.

– Można powiedzieć, że „Impossible is nothing” to dewiza klubu od początku drogi, którą zmierzał do Tytułu i którą, teraz wspólnie z adidas, chce zmierzać dalej. Cieszymy się, że tak rozpoznawalna marka reprezentująca podobne wartości rozpoczyna wieloletnią współpracę z klubem – mówił w klubowych mediach Piotr Obidziński, prezes zarządu Rakowa Częstochowa.

zondacrypto sponsorem strategicznym Rakowa Częstochowa

To nie jedyna nowa umowa sponsorska podpisana przez RKS Raków Częstochowa. Zespół połączył siły także z zondacrypto, czyli największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą do inwestowania w aktywa cyfrowe z ponad milionem użytkowników.

– To dla nas niesamowita radość, że możemy wesprzeć Raków w walce o kolejne trofea. Inspirująca podróż tej drużyny na sam szczyt tabeli polskiej piłki nożnej jest pod wieloma względami bardzo podobna do tego, co widzieliśmy na rynku kryptowalut – skomentował po podpisaniu umowy Przemysław Kral, CEO zondacrypto, sponsora strategicznego „Medalików”.

W ślady Lecha Poznań

Już 27 lipca pozostałe polskie zespoły, które w poprzednim sezonie uzyskały prawo do występów w europejskich pucharach – a więc Lech Poznań, Legia Warszawa i Pogoń Szczecin – rozpoczną swoje zmagania w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Być może w przypadku, kiedy kilku innym polskim zespołom uda się powtórzyć sukces „Kolejorza”, (na wiosnę klub dotarł do ćwierćfinału tego europejskiego pucharu) kolejni sponsorzy zainteresują się ekstraklasowymi zespołami i inwestycją w rozwój naszej ligi.

Dobrym przykładem jest zawarcie umowy przez Lech Poznań z nowym sponsorem strategicznym, Superbet. Współpraca rozpoczęła się 1 lipca 2023 i będzie trwać przynajmniej przez trzy lata.

Kwalifikacje do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy zakończą się 31 sierpnia. Turniej potrwa od 21 września 2023 do 29 maja 2024. Z kolei eliminacje do Ligi Mistrzów potrwają do 30 sierpnia, a główny turniej zaplanowano na dni od 19 września 2023 do 1 czerwca 2024 r.

