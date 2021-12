W La Liga robi się coraz ciekawiej. Real wygrał ważny mecz i „odjechał” stawce

Rozgrywki La Liga w ostatnich latach zostały zdominowane przez Real Madryt, FC Barcelonę i Atletico Madryt, które od sezonu 2012/2013 nie schodzą z podium. Jeszcze w sezonie 2011/2012 miejsce w czołowej trójce zajęła Valencia CF, ale od tego czasu liga hiszpańska została zdominowana przez wspomniane zespoły. Ten sezon może być jednak wyjątkowy, co widać już po 16 kolejkach spotkań.

La Liga. Wyniki ostatnich spotkań

Liderem pozostaje Real Madryt, który w sobotę 4 grudnia wygrał spotkanie z piątym w tabeli Realem Sociedad. Wynik spotkania otworzył w 47. minucie Vinicius Junior, a dziesięć minut później na 2:0 podwyższył Luka Jović. Do końca spotkania rezultat nie uległ zmianie, dzięki czemu podopieczni Carlo Ancelottiego zapisali na swoim koncie cenne trzy punkty.

Powody do zadowolenia mają także piłkarze Sevilli, czyli wicelidera La Liga. Skromna wygrana z Villarreal (1:0) po bramce Lucasa Ocamposa pomogła im obronić drugie miejsce przed rozpędzonym Realem Betis, który na Camp Nou poradził sobie z FC Barceloną. I chociaż Duma Katalonii przez długi czas spotkania przeważała, a Ousmane Dembele, Memphis Depay i Coutinho dwoili się i troili, by skruszyć defensywę rywali, to ostatecznie wygrali goście. Bramkę na wagę zwycięstwa strzelił w 79. minucie Juanmi Jimenez.

La Liga. Real Betis przed Atletico Madryt

Dzięki wygranej Real Betis nie tylko zapisał na swoim koncie cenne trzy punkty, ale również awansował na trzecie miejsce. Wszystko dzięki Atletico Madryt, które po porażce na własnym stadionie z Mallorcą (1:2) zajmuje czwarte miejsce, wyprzedzając Real Sociedad tylko dzięki lepszemu bilansowi bramek. Zespół prowadzony przez Diego Simeone ma jednak do rozegrania zaległe spotkanie, przez co stanie przed szansą poprawienia swojej sytuacji w tabeli.

Szóste miejsce, z punktem przewagi nad Barceloną, zajmuje rewelacja tegorocznych rozgrywek, czyli Rayo Vallecano. Beniaminek w niedzielę rozegra jeszcze spotkanie z Espanyolem, a ewentualna wygrana pomoże mu zmniejszyć stratę do Realu Sociedad.

To wszystko sprawia, że walka o tytuł mistrzowski zapowiada się bardzo ciekawie. I chociaż Real Madryt „odjechał” pozostałym zespołom i ma osiem punktów przewagi nad Sevillą (która ma do rozegrania jeden mecz zaległy), a Rayo Vallecano może mieć problem z utrzymaniem miejsca w czołówce, to wiele wskazuje na to, że do walki o miejsca na podium włączy się kilka zespołów. Patrząc na dotychczasowe wyniki, żadnej z wymienionych drużyn nie należy przekreślać w kontekście rywalizacji o mistrzostwo Hiszpanii oraz lokaty premiowane grą w Lidze Mistrzów.

