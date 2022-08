Były reprezentant Polski docenił Roberta Lewandowskiego. Zachwyciła go jedna rzecz

W meczu drugiej kolejki hiszpańskiej La Liga rywalem FC Barcelony był Real Sociedad San Sebastian. Katalończycy zwyciężyli z ekipą z Kraju Basków 4:1, a najlepszym piłkarzem tego meczu został wybrany Robert Lewandowski. Polski napastnik pokazał się z rewelacyjnej strony, zdobywając dwie bramki. Natomiast przy trafieniu Ansu Fatiego popisał się rewelacyjnym podaniu, które ostatecznie nie zostało zaliczone jako asysta. Mimo to zagranie zostało docenione przez Jana Tomaszewskiego.

Jan Tomaszewski docenił Roberta Lewandowskiego. „Brawo, niech tak trzyma”

Były reprezentant Polski w ostatnim czasie bardzo krytykował „Lewego” za transfer do Dumy Katalonii i związaną z tymi przenosinami sagę. Uważał, że lepiej dla kapitana naszej kadry byłoby pozostać w Bayernie Monachium. Często nie gryzł się w język, ale tym razem docenił kunszt 34-latka.

W rozmowie z „Super Expressem” komplementował Roberta Lewandowskiego nie tylko za dwa strzelone gole, ale przede wszystkim za wspomniane podanie do Ansu Fatiego przy bramce na 4:1, która ustanowiła końcowy rezultat. – Robert Lewandowski zrewanżował się Fatiemu, bo dla mnie to, co zrobił, tą angielką podrzucił piłkę, podał do Fatiego, że ten mógł wyjść sam na sam, to jest mistrzostwo świata – powiedział.

Po chwili dodał. – To była wisienka na torcie Roberta na 34. urodziny. Brawo, niech tak trzyma – stwierdził. Przypomnijmy, że w dniu meczu z Realem Sociedad San Sebastian polski napastnik obchodził urodziny. Zatem sam sprawił sobie kapitalny prezent. Kolejną okazję do wpisania się na listę strzelców w La Liga Polak będzie mieć w rywalizacji z Realem Valladolid.

