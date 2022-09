Poznaliśmy przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Sevillą. Tak ma wyglądać

Robert Lewandowski na początku tego sezonu spisuje się po prostu rewelacyjnie. Zmiany barwy klubowych nie wpłynęły w żaden sposób na jego skuteczność. Polak strzela gola za golem. Po trzech spotkaniach hiszpańskiej ekstraklasy ma już cztery bramki, dzięki czemu zapisał się w historii La Liga. Kolejną szansę na wpisanie się na listę strzelców 34-latek będzie miał już w sobotę 3 września. FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe ze słabo spisującą się Sevillą.

FC Barcelona zagra z Sevillą. Hiszpanie wytypowali skład

Dziennikarze katalońskiego „Sportu” zdradzili, w jakim składzie do tej rywalizacji może przystąpić Duma Katalonii. Są przekonani, że Xavi nie zdecyduje się na wiele zmian w porównaniu do ostatniego meczu. „Mówi się, że kiedy coś działa dobrze, to lepiej tego nie ruszać. W każdym razie Xavi mógłby wprowadzić głównie jedną zmianę — dać wolne Gaviemu” – możemy przeczytać.

Zamiast młodego reprezentanta Hiszpanii na boisku od pierwszej minuty prawdopodobnie pojawi się Frenkie de Jong. Obok niego grać będą Pedri oraz Sergio Busquets. Blok obronny natomiast tworzyć będą Jules Kounde, czyli były piłkarz Sevilli, Eric Garcia, Ronald Araujo oraz Alejandro Balde lub Jordi Alba. Lewa obrona to jedna z tych niewiadomych. „Mundo Deportivo” twierdzi, że do pierwszego składu powróci wypychany do Interu Jordi Alba.

Z kolei między słupkami ponownie pojawi się Marc-Andre Ter Stegen. Ofensywny tercet zaś będzie identyczny, jak w starciu 3. kolejki przeciwko Realowi Valladolid. Zatem najbardziej wysuniętym graczem FC Barcelony będzie Robert Lewandowski, a wspierać go po bokach będą Raphinha oraz Ousmane Dembele.

Ponadto „Sport” donosi, że w barwach ekipy z Katalonii raczej na pewno nie zadebiutują dwaj nowi piłkarze, pozyskani na ostatnią chwilę, czyli Hector Bellerin oraz Marcos Alonso. „Obaj zawodnicy trenowali w piątkowe popołudnie z drużyną, ale Xavi nie chce zmuszać ich do tak wczesnego debiutu” – napisano na stronie.

