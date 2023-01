Jest decyzja w sprawie Lewandowskiego. TAD zadecydował

Trybunał arbitrażowy (TAD) oddalił apelację FC Barcelony i zdecydował, że utrzyma sankcje trzech meczów wobec Roberta Lewandowskiego. W związku z tą decyzją kapitan reprezentacji Polski opuści spotkania z Atletico Madryt, Getafe, i Gironą.

Przedstawiciele FC Barcelony wywalczyli do samego końca w sprawie zawieszenia 34-latka, co poskutkowało prewencyjnym zawieszeniem kary, dzięki czemu Polak mógł wystąpić w meczu z Espanyolem Barcelona. Apelacja Dumy Katalonii nie przyniosła oczekiwanego skutku i klub ostatecznie przegrał sprawę przed Administracyjnym Sądem Sportowym (TAD), który orzekł co do meritum sprawy.

Sprawa z czerwoną kartką dla Roberta Lewandowskiego

Sprawa dotyczy sytuacji w meczu z Osasuną, kiedy Robert Lewandowski otrzymał dwie żółte kartki i w konsekwencji czerwoną, a przy schodzeniu z boiska napastnik pokazywał gesty, które sędzia odebrał jako obraźliwe. Polak mówił w wywiadach, że ten gest był w stronę trenera, a nie sędziego, ale te tłumaczenia nie przyniosły żadnego skutku.

Przedstawiciele FC Barcelony zwrócili się do organu odwoławczego o cofnięcie kary dla napastnika, wydanej 16 listopada przez Komitet LaLigi, który ukarał Polaka zawieszeniem w jednym meczu za czerwoną kartkę (dwie żółte w 11. i 31. minucie) oraz kolejnymi dwoma za – zdaniem sędziego – pogardliwe i niewybredne zachowanie wobec sędziów, przy zastosowaniu artykułu 124 kodeksu dyscyplinarnego RFEF.

Klub odwołał się 20 grudnia do CAS, który 23 grudnia odmówił wydania nakazu. W dniu 29 grudnia Duma Katalonii odwołała się od tej decyzji, co poskutkowało odłożeniem w czasie tej kary do momentu przeanalizowania odwołania złożonego przez FC Barcelonę. W środę 4 stycznia odwołanie klubu zostało oddalone, w związku z czym trzymeczowa kara rozpoczyna się już w ten weekend.

