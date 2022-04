Xavi został zapytany o Real Madryt. Mocne słowa trenera Barcelony

FC Barcelona dzięki regularnemu punktowaniu w meczach ligowych awansowała na fotel wicelidera La Liga, a podopieczni Xaviego są chwaleni nie tylko za skuteczność, ale też za efektowną i miłą dla oka grę. Duma Katalonii dobrze spisuje się także poza krajowym podwórkiem i jest faworytem do wygrania Ligi Europy, gdzie w ćwierćfinałowym spotkaniu rewanżowym zagra z Eintrachtem Frankfurt. To właśnie przed tym meczem Xaviego zapytano o różnice w stylu prezentowanym przez jego drużynę i Real Madryt.

Pytanie nie było przypadkowe, ponieważ Real we wtorek 12 kwietnia przypieczętował awans do półfinału Ligi Mistrzów. Królewscy wyeliminowali Chelsea, chociaż w rewanżowym starciu długimi fragmentami gry nie radzili sobie z obrońcą trofeum i nie grali płynnie. Styl gry podopiecznych Carlo Ancelottiego od dłuższego czasu pozostawia wiele do życzenia, co najwyraźniej postanowił wypunktować Xavi.

Liga Europy. Xavi o stylu Barcelony i Realu

Szkoleniowiec Dumy Katalonii podczas konferencji prasowej zaznaczył, że jego drużyna kieruje się „historią Barcelony, a nie Realu Madryt” . – Nasza historia toczy się na przestrzeni ostatnich 40 lat, kiedy przybył tutaj Johan Cruyff. Ustanowiły standard, by wygrywać, grając dobrze. Jeśli tego nie robimy, to nie jesteśmy szczęśliwy. Tacy już my, Katalończycy jesteśmy. Nie wiem, jak to jest w Madrycie – powiedział Xavi cytowany przez marca.com sugerując, że być może odwieczny rywal Barcelony nie stawia aż takiego nacisku na styl.

Xavi odniósł się też do czekającego jego drużynę rewanżu z Eintrachtem. – Mówili, że to najważniejszy mecz w ich historii. Nigdy wcześniej nie byłem na ich terenie i atmosfera mnie zaskoczyła – przyznał, nawiązując do pierwszego starcia. – Spodziewam się w rewanżu podobnego meczu. Będziemy musieli być bardziej ostrożni, by nie oddawać im piłki. Kontrataki są jedną z ich mocnych stron – podkreślił.

