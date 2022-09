Ogromna premia dla Lecha Poznań. Tyle otrzyma Kolejorz za wygraną w Lidze Konferencji Europy

Lech Poznań nie miał szczęścia w losowaniu i trafił do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy z wymagającymi rywalami. Rywalami mistrzów Polski są Villarreal, Austria Wiedeń oraz Hapoel Beer Szewa. W 1. kolejce lechici zmierzyli się na wyjeździe z półfinalistą poprzedniej edycji Ligi Mistrzów i trzeba przyznać, że zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Mimo to przegrali 3:4, a to sprawiło, że nie zarobili dodatkowych pieniędzy.

Potężny zastrzyk finansowy dla Lecha Poznań. Tyle klub zarobi za wygraną w LKE

Po tygodniu podopieczni Johna van den Broma mieli okazję do poprawy. Podejmowali bowiem zespół ze stolicy Austrii, będąc faworytem tego starcia i wywiązali się z tej roli znakomicie. Co prawda, pierwsza połowa w ich wykonaniu nie była najlepsza, ale za to druga była już rewelacyjna. Gracze Kolejorza kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń, brutalnie punktując swoich rywali.

Zasłużenie więc zwyciężyli 4:1. Dubletem popisał się zmiennik Kristoffer Velde, który dwukrotnie zachował zimną krew w polu karnym Austrii Wiedeń. Po bramce zdobyli także Michał Skóraś oraz Mikael Ishak. Warto też docenił postawę Filipa Bednarka. Bramkarz Lecha Poznań był jednym z bohaterów tej rywalizacji. W kluczowym momencie, niesiony przez rzeszę kibiców, obronił strzał z jedenastu metrów.

Wygrana to nie tylko cenne trzy punkty, ale również wysoka premia. Mistrzowie Polski zainkasowali bowiem pół miliona euro, czyli około 2,4 mln złotych. Taką kwotę właśnie wypłaca klubom UEFA za zwycięstwa w Lidze Konferencji Europy. Wiele wskazuje na to, że poznaniacy mogą zdobyć jeszcze kilka takich bonusów, ponieważ ich gra z tygodnia na tydzień wygląda coraz lepiej.

Warto przypomnieć, że europejska federacja piłkarska gratyfikuje też podział punktów. Remis w tych rozgrywkach wart jest 166 tysięcy euro.

