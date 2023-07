Zbigniew Boniek skomentował poczynania polskich drużyn w europejskich pucharach. Zwrócił uwagę na jedną rzecz

W czwartek polskie kluby dołączyły do Rakowa Cżęstochowa w el. do europejskich pucharów. Mistrzowie Polski przeszli już jedną rundę kwalifikacji do Ligi Mistrzów z Florą Tallin i teraz mierzyli się z Karabachem Agdam, który pokonali 3:2.

Zbigniew Boniek o polskich drużynach w Europie

W eliminacjach do Ligi Konferencji Europy Legia Warszawa uniknęła kompromitacji z Ordabasy, remisując 2:2 z kolei Lech i Pogoń wykonali swoje zadanie, triumfując z Żalgirisem 3:1 i Linfield 2:5. Te wyniki skomentował na łamach Polsatu Sport były prezes PZPN Zbigniew Boniek, który zdradził, że na ogół na poważnie kwalifikacjami zaczyna się interesować od trzeciej rundy.

– Oglądając te mecze, muszę powiedzieć, że prawie wszystko było zgodnie z planem. Na pewno Raków zagrał dobry mecz, choć nie rozumiem, dlaczego w prognozach przed nim wszyscy byli przygotowani na porażkę. Karabach to dobry zespół. Potwierdził, że piłkarsko jest lepiej zgrany, bardziej doświadczony od Rakowa. Ale to mistrzowie Polski uzyskali zwycięstwo, które daje nadzieje na obronienie skromnej zaliczk – dodał.

Zbigniew Boniek o Legii Warszawa: Nie wypadało nie wygrać

Podnosząc temat Legii Warszawa wiceprezes UEFA stwierdził, iż na pewno nikt się nie spodziewał takiego przebiegu i że wicemistrzowie Polski będą musieli podnosić się z wyniku 0:2.

– W końcu udało się im zremisować z przeciwnikiem, z którym nie wypadało nie wygrać. Ale nie ma co jej krytykować, do tych pierwszych potyczek w Europie trzeba podejść na spokojnie – stwierdził.

Zbigniew Boniek zwrócił uwagę na jedną rzecz

Odnosząc się do pozostałych meczów zdaniem Zbigniewa Bońka Pogoń Szczecin, która była wyraźnie lepsza, pozwoliła Irlandczykom na za dużo. – W sumie jej awans, jak i Lecha są niezagrożone. Podobnie jak Legii, która na Łazienkowskiej zrobi to, co do niej należy. Jedyny znak zapytania dotyczy Rakowa, czy w trzeciej rundzie będzie grał w eliminacjach do Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy – dodał.

– Widzę w grze Rakowa chęci, entuzjazm. Po odejściu Marka Papszuna wszyscy tam odetchnęli, jakby ktoś otworzył okno. Teraz każdy czuje się ważny, a wcześniej wszystko się kręciło wokół trenera Papszuna. W pierwszych meczach tego sezonu rzucała się w oczy nowa energia, inny entuzjazm – zakończył.

